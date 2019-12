A je to tu! Ak sa vám nechce lámať si hlavu nad výberom vhodného darčeka, skúste staviť na štatistiku najželanejších darčekov v roku 2019! Hoci sa rebríček vykonával pod taktovkou nemeckej stránky zameranej na štatistiky rôznych smerov a odvetí, Slováci sa vo výbere darčekov od rebríčka nijako neodlišujú! Veď presvedčte sa sami!

Digitálna mena (Bitcoin, atď)

Len jedno percento opýtaných si želalo digitálnu verziu hotovosti, ktorá je stále viac populárnejšia. Tzv. elektronické peniaze majú svoju históriu, no na trhu sú pomerne ešte len novinkou. Zakúpiť si môžete napríklad počítačové hry.

Zájazd

7% by si želalo výlet či dovolenku. Napokon, namiesto materiálneho darčeka stráviť s partnerom romantický pobyt niekde v horách, je výborná myšlienka a rozhodne vzrušujúcejšie, ako neustále sedieť na víkend doma.

Tablet, smartfón či inteligentné hodinky

Tablet a smartfón? Dnes už samozrejmosť každej domácnosti! Poznáte aj funkčné hodinky, ktorým dávajú prednosť skôr mladí a muži? Disponujú pestrou ponukou rôznych funkcií. 9% opýtaných by rado malo doma jedno z týchto troch zariadení.

Počítač

Zdá sa, že mnohí uvažujú prakticky a želajú si darčeky, ktoré bežný človek potrebuje k práci. Hoci účelný, v mnohých ohľadoch vhodný aj pre voľný čas. 9% si želalo počítač.

Ostatné

Rozmanitosť darčekov je naozaj veľká, preto sa na túto priečku umiestnili tie, po ktorých nie je najväčší dopyt. Číslo je však slušné, 10% si želá zrejme originálnejšie dary.

Zdravé produkty

10% opýtaných myslí ešte aj na Vianoce na vlastné zdravie. Napokon zdravými doplnkami nič nepokazíte!

Športové potreby

11% sú zanietení športovci a nepoľavia ani v čase sviatkov.

Spotrebná elektronika

Ako napríklad: televízia, chladnička, satelit, atď. 14% považuje vianočné darčeky za veľmi praktickú ,,záležitosť“.

Inštalačné zariadenia

V praktickosti ďalej pokračujeme a myslí si to až 16% opýtaných. Všetko, čo nám uľahčí prácu či koníčky, je vítané!

CD a DVD

My sme tiež ostali prekvapení, o to viac po dnešnej digitálnej dobe a aj výbere darčekov pre tento rok. No 18% si myslí svoje a stále si radi pozrú film v DVD formáte či radi dostanú CD ich obľúbenej skupiny.

Šperky

A tu už vidno prevahu ženského pokolenia 😊 šperkom nikdy nič nepokazíte! Myslí si to až 25% (určite žien!)

Kozmetika

Takisto nič nepokazíte. O čo naturálnejšia a kvalitnejšia, o to hodnotnejší darček! 27% má rád k štedrému večeru dostať kozmetické výrobky.

Udalosti (koncerty, festivaly, výstavy, rôzne podujatia)

30% spoločensky žijúcich ľudí by si želali vstupné lístky na konkrétne podujatie.

Oblečenie

32% si želá nové oblečenie. A zasa sa táto priečka dominuje praktickosti!

Hračky

Naši najmenší tvoria až 39% z celého rebríčku želaných darčekov!

Knihy alebo E-knihy

Tretia priečka patrí knihám a nás to nielenže nesmierne teší, ale tu je i dôkaz, že čítanie ešte stále nevymrelo. Čítajte knihy nie len vy, ale čítajte aj svojim deťom! Toto si myslí až krásnych 43%!

Potraviny a sladkosti

Čestné druhé miesto obsadzuje jedlo! Čo také kvalitné drahšie pralinky pre vašu priateľku alebo cestovinovo-olejový set pre vašu tetu? Nečudo, že sú aj v slovenských obchodných reťazcoch toľké množstvo darčekových balení potravín. 47% účastníkov si želá práve tento druh darčeka!

Peniaze či darčeková poukážka

No to nikto nečakal! Až 56% opýtaných nenechávajú výber darčeka na náhodu! Pre tých, ktorí nebývajú radi prekvapení, sa radšej nechajú obdarovať poukážkou či peniazmi. Prvá priečka hovorí za seba, preto sa riadne doma presvedčte, čí ste trafili do čierneho! 😃

A my Vám želáme šťastné a pokojné vianočné sviatky v kruhu Vašich rodín a najbližších!

Zdroj: Statista.de