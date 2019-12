Už v minulej časti sme sa zoznámili, ako bude vyzerať náš svet o 25 rokov. Domáci pomocníci vám pripravia na raňajky miešané vajcia a zabezpečia neustále plnú chladničku. V tzv. inteligentnej chladničke si nájdete aj klonované ,,umelé mäso“ a zabezpečí i potrebné nákupy. Príkaz jej vydá osobný interaktívny asistent, ktorého ste si naprogramovali na náramok na ruke. Asistent za vás vyrieši všetky povinnosti dňa. Pripomenie, zobudí, dokonca pošle lekársku správu k vášmu doktorovi.

Dnes si napíšeme, ako bude o dve desaťročia vyzerať doprava, pracovisko a voľný čas.

Infraštruktúra v budúcnosti

Predstavte si, že sa pozriete von z okna a pred vami sa rozprestierajú vysoké budovy obklopené širokými balkónovými páskami, na ktorých rastie zelenina, kríky a kvety. Na preplnené vlakové stanice, metro či električky budeme už len spomínať, pretože vývoj automobiliek už dnes predstavuje futuristické modely áut, ktoré sa stanú súčasťou nášho každodenného života. Cestovať by sa malo autonómnou a elektrifikovanou dopravou. Na uliciach tak ostane priestor pre chodcov a zelené plochy.

Zo zastávky vás odvezie vysokorýchlostný vlak, ktorý vás dopraví do práce. Na pol cesty sa dostanete z jedného idúceho vlaku do druhého. Preplnená zastávka metra bude taktiež minulosťou. Takéto ,,super vlaky“ ušetria mestu preplnené stanice a cestujúcim mnoho času.

Okrem toho by autonómne, elektrifikované autobusy a autá v mestskej premávke čoskoro nahradili tradičné automobily. ,,Nehody spojené s mnohými úmrtiami a dopravnými zápchami budú tak minulosťou, pretože počítačové systémy riadia automobily bezpečnejšie ako ľudia. Ak by sa tento scenár potvrdil, výsledkom by bola ekologizácia miest a pre chodcov by tak ostalo viac priestoru,“ hovorí Lindinger.

Práca budúcnosti

Automobily už nebudete musieť ovládať manuálne. Ak aj nad svojím autom prevezmete kontrolu, systém vás bude upozorňovať na možné prichádzajúce nebezpečenstvo, pretože má byť nastavený na najvyššiu možnú ochranu proti dopravnej nehode.

Svojim dopravným prostriedkom ste sa práve dopravili do cieľa – do práce. Pracovať budete len štyri hodiny denne, aby ste mali viac priestoru pre svoj voľný čas, najbližších a pre seba samých.

Vedci považujú za nemoderné, ak roky praktizujeme iba povolanie, ktoré určuje našu identitu. Technologický pokrok bude viesť k tomu, že pracovné miesta sa budú meniť alebo zanikať. „Ľudia sa tak musia prispôsobiť procesu celoživotného vzdelávania,“ hovorí futurológ Pfeifer. V dôsledku technologického pokroku sa zvýši úroveň produktivity celej ekonomiky. „Prial by som si, aby ľudia menej pracovali a trávili čas ďalším vzdelávaním a dobrovoľníckou činnosťou,“ hovorí Pfeifer.

Voľný čas

Aj oddychovať musíme a hoci nám to technologický vývoj umožní, je dosť možné, že bude rásť aj nezamestnanosť, nakoľko nás robotika vytlačí z rôznych odvetí.

Teraz si predstavte: sedíte na gauči a chcete vycestovať mimo vášho domova. Alebo mesta. A čo tak rovno aj mimo planéty? Trebárs taký Mars?

Na cestu nepotrebujete raketoplán ani oblek astronauta. Môžete pohodlne sedieť na gauči a používať iba aktívne kontaktné šošovky. Okamžite sa pred vašimi očami objavia virtuálne priestory a svety. S použitím šošoviek virtuálnej reality môžete chodiť po planéte, pozerať sa na stanicu Mars a jazdiť cez piesočné duny s množstvom terénu. Skupinu sprevádza virtuálny turistický sprievodca, ktorý vám rozpráva vzrušujúce príbehy o červenej planéte.

Už teraz sú na trhu virtuálne okuliare, ktoré majú spĺňať podobný scenár. Avšak virtuálna realita tohto druhu pripomína grafiku sedemdesiatych rokov. Ako vedci uvádzajú, vývoj je preto ešte len ,,v plienkach“.

Na virtuálnych prehliadkach, ktoré budeme môcť zažiť už o necelých desať rokov, sa všetko cíti a vidí dokonalé. „Je možné zažiť veci, ktoré by ste sa nikdy neodvážili zažiť v skutočnosti, napríklad obhliadky svetových kultúrnych pamiatok zblízka, a až po niekoľkých hodinách zabudneme, že to nie je skutočný život,“ hovorí Pfeifer.

Čo poviete na víziu futurológov? Nepochybne sa blížime do scenára, kedy sme ešte pred dvoma desiatkami rokov s úžasom hľadeli na filmy s tematikou science fiction. Ani sa nenazdáme, a budeme ju zažívať na vlastné oči.

