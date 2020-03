Marec je u nás už dlhé roky známy ako mesiac knihy. Príbehy, ktoré čitatelia v knihách objavujú ich často úplne pohltia. Nie je sa čo čudovať, v knihách objaví každý to čo ho zaujíma, či už je to príbeh nejakej postavy alebo fantastický svet vo vymyslenom prostredí. Niektoré knižné príbehy navyše zaujmú aj filmárov a tak sa stretávame s množstvom filmov podľa knižnej, či komiksovej predlohy.

Aj tento mesiac sa vo výbere TOP 5 filmových premiér objavuje film na základe knižnej predlohy od spisovateľky Jane Austen. K tomu sa opäť objavuje aj film podľa komiksovej predlohy. Preto aj v mesiaci marec, mesiaci knihy, netreba zavrhnúť návštevu kina. Obzvlášť pri nasledujúcich filmoch:

Vpred (Onward) – slovenská premiéra 05.03.2020

Vpred je animovaný film z dielne Pixaru. Kedysi bol svet plný mágie a kúziel, ale svet sa zmenil. Teraz žijú rôzne bytosti ako elfovia, trolovia, morské víly, trpaslíci a iný v modernej civilizácii bez mágie. V hlavnej úlohe sa nám predstavia dvaja mladí elfovia, ktorí sa vydajú na výpravu aby zistili, či vo svete zostalo aspoň kúsok mágie. Pozoruhodná cesta pobaví menších aj väčších.

Bloodshot – 12.03.2020

Smrteľne zranený vojak Ray Garrison, ktorého stvárňuje Vin Diesel, je zachránený tajnou organizáciou. Vytvoria z neho nezastaviteľného vojaka pomocou nanotechnológie , ktorá mu dáva nadľudskú silu a schopnosť okamžitej regenerácie. Korporácia, ktorá ho zachránila mu ale zároveň vymyla mozok a upravila spomienky a Ray tak nevie čo je skutočné.

Bloodshot je prvý film podľa komiksového bestselleru nakladateľstva Valient Entertainment. Po Marvel a DC sa tak na filmovom trhu začína objavovať ďalší veľký doteraz neprebádaný svet.

Zabudnutý princ (Le Prince oublié) – 19.03.2020

Skvelý Omar Sy si v tomto filme zahrá Djibiho, milujúceho otca svojej dcérky Sofie. Každý večer sa vyberú spolu do Rozprávkolandu, vymysleného filmového štúdia, kde sa stávajú hlavnými postavami svetoznámych dobrodružných filmov, v ktorých má Djibi hlavnú rolu princa. Ako Sofia dospieva, rozprávky ju už toľko nebavia a aj v úlohe princa je Djibi nahradený. Teraz mu zostáva zistiť ako zostať v Sofiinom živote naďalej dôležitý.

Omar Sy je známy najmä z filmu Nedotknuteľní, ktorý zaznamenal celosvetový úspech. Medzi francúzskymi hercami je momentálne ten najpopulárnejší a so svojim obrovským úsmevom žiari v každom filme.

Emma – 26.03.2020

Emma Woodhouse je pekná, múdra, bohatá a na svoju dobu veľmi emancipovaná mladá žena. Jej talent je dávať dohromady páry a dostať ich až pred oltár, aspoň si to sama o sebe myslí. Keď sa pokusí dať dohromady naivnú Harriet s miestnym farárom, skončí to veľkým neúspechom, ktorý Emme zničí všetky životné istoty. Až potom pochopí, že toho pravého si musí každý nájsť sám a navyše to niekedy nemusí byť až také ťažké. Veď čo keď je ten pravý celú dobu priamo pred očami.

Film je vytvorený na základe knižnej predlohy od Jane Austin rovnako s názvom Emma.

Mulan – 26.03.2020

Čínu ohrozujú mongolský bojovníci a tak čínsky cisár vydá nariadenie, že jeden muž z každej rodiny musí pomôcť v obrane zeme. Otec Mulan, je jediný muž rodiny a napriek svojmu zlému zdravotnému stavu sa hodlá pripojiť k cisárskej armáde. Mulan nechce prísť o otca a tak v prestrojení za muža odíde do boja namiesto neho. Musí absolvovať výcvik a objaviť svoj celý potenciál aby pre svoju rodinu a aj pre seba vyslúžila rešpekt celého národa.

Disney priniesol film Mulan v animovanej podobe v roku 1998 a následne aj pokračovanie v podobe Mulan 2 v roku 2004. Teraz sa k príbehu vracia v hranej podobe a už to nie je rozprávka pre deti. Je to epický príbeh o cti a sile. Film, ktorý zaujme aj najnáročnejšieho diváka.

