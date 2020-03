Jennifer Joanna Aniston je americká herečka narodená 11. februára 1969 v Sherman Oaks v Kalifornii. Táto úspešná herečka sa v posledných rokoch objavuje najmä v komédiách, ktoré bývajú obľúbené medzi divákmi. Napriek ľahšiemu filmovému žánru, ktorému sa obvykle venuje, získala už ocenenie Zlatý glóbus aj cenu Emmy za úlohu Rachel zo seriálu Priatelia.

Pokiaľ by sme brali do úvahy celú kariéru Jennifer Aniston, tak najikonickejšou postavou je pre ňu práve postava Rachel zo seriálu Priatelia. To v zásade platí pre všetkých šesť hlavných protagonistov tohto nesmierne úspešného seriálu. Po skončení seriálu sa Jennifer darilo v úspešnej kariére a natočila desiatky filmov. A práve jej najlepšie filmy vám prinášame.

Marley a ja (Marley & Me) – 2008

Jenny Grogan (Jennifer Aniston) a jej manžel John(Owen Wilson) sú novomanželia, ktorý sa sťahujú na Floridu, kde ich má čakať slnečný nový život. Navyše si zaobstarajú aj roztomilé šteniatko. Malý labrador Marley je rozkošný ale vyrastie z neho päťdesiatkilový neúnavný uragán. Marley, ktorý ma z domu jedno veľké ihrisko nenechá kameň na kameni. Napriek tomu je to stále najlepší priateľ človeka, ktorý svojím spôsobom pomáha zvládnuť Jenny a Johnovi všetky životné zmeny. A ukazuje im, že okrem povinností a starostí je život aj veľká zábava.

Skús ma rozosmiať (Just Go with It) – 2011

Plastický chirurg, ktorého hrá kráľ komédií Adam Sandler sa zoznámi s mladou a krásnou ženou. Aj keď je slobodný, nosí pri sebe obrúčku ako spomienku na bolestivý zážitok z mladosti. Keď jeho nová priateľka uvidí obrúčku, namiesto pravdy rozbehne sériu výmyslov a klamstiev. Zatiahne do toho svoju asistentku aby predstierala jeho čoskoro bývalú manželku. Tá má ale dve deti a keď sa do toho tie vložia čaká ich všetkých spoločne výlet na Havaji. A tam sa im všetkým zmení život.

Jennifer Aniston po boku Adama Sandlera vôbec nezaostáva a v tejto komédii ukazuje prečo je tak divácky obľúbená. Za všetko hovorí skvelý tanečný havajský súboj proti Nicole Kidman, ktorý treba vidieť.

Torta (Cake) – 2014

Claire Simmons (Jennifer Aniston) je sarkastická žena, ktorá trpí chronickými bolesťami. Navštevuje podpornú skupinu pre pacientov s týmto ochorením. Keď Nina, jedna žena z jej skupiny, spácha samovraždu, začne sa o to zaujímať. Pri zisťovaní podrobností o Nininej samovražde stretne jej manžela a postupne s ním naviaže vzťah. Začne sa ale dostávať na povrch aj jej vlastná krutá osobná tragédia.

Týmto filmom ukázala Jennifer Aniston, že jej herecká kariéra nemusí stáť len na komédiách. Naopak úlohu Claire zvládla veľmi presvedčivo a dokonca si za ňu vyslúžila nomináciu na Zlatý glóbus.

Nie je z teba až tak paf (He‚s Just Not That Into You) – 2009

Tento film sa môže pochváliť hviezdnym obsadením. Mená ako Jennifer Aniston, Ben Affleck, Drew Barrymore, Bradley Cooper, Scarlett Johansson, či Jennifer Connolly patria medzi veľmi známe mená Hollywoodu.

Film, v ktorom sa odohráva viacero miestami sa prelínajúcich dejových liniek, ukazuje takmer všetky typy vzťahov. Je jedno či je to hľadanie životnej lásky alebo manželský vzťah, úsmevné situácie sa nájdu všade.

Romantická komédia je obľúbená pre partnerský filmový večer. Veď v tomto filme sa odohrávajú príbehy, ktoré píše sám život. A to sú príbehy, ktoré sú všetkým veľmi blízke.

Rozchod! (The Break-Up) – 2006

Romantická komédia Rozchod! je trochu netypická oproti ostatným filmom z tohto žánru. Brooke (Jennifer Aniston) a Gary (Vince Vaughn) sa v tomto filme zamilovali a začali spolu žiť. Do tejto fázy obvykle dospeje klasická romantická komédie ale v tomto filme je to len začiatok. Spoločné nažívanie môže mať svoje úskalia a po jednej z mnohých hádok sa hrdinovia tohto filmu rozhodnú pre rozchod. Problémom je ale byt v ktorom bývajú, keďže ani jeden sa nechce odsťahovať. A tak sa odštartuje séria vtipných pokusov o vyštvanie toho druhého.

Pri sledovaní tohto filmu sa divák zvykne pridať na stranu jedného alebo druhého hlavného hrdinu. A obvykle sa diváci delia na tábory komu fandia podľa toho k akému pohlaviu patria.

Iróniou sa stalo, že v skutočnosti sa po natáčaní tohto filmu dali dohromady práve Jennifer Aniston a Vince Vaughn.