Hra s palicami a loptičkami, kedy ich odpaľujete do jamiek je veľmi starou činnosťou, ktorá sa do sveta rozšírila už veľmi dávno. Prirovnať ju pokojne môžeme k návykovým látkam, pretože kto raz golf vyskúša, už nikdy sa ho nebude chcieť vzdať.

Golf už dávno nie je len pre vyvolených

V minulosti bola situácia úplne iná a golf hrali len ľudia z bohatých a vážených rodín. V dnešnej dobe ide však o klasický druh športu, ktorý si zahrá ten, komu sa to zažiada. Vďaka pribúdajúcim ihriskám nie je ťažké nájsť areál aj v blízkosti domova a preto ho skúša čoraz viac ľudí. Ide totiž o priateľskú hru, pri ktorej sa stretá nielen rodina, ale aj priatelia, kolegovia, či obchodní partneri. Na Slovensku je ešte stále veľká časť ľudí, ktorá ho vôbec nevyskúšala, no je len otázkou času, kedy budeme nasledovať krajiny ako Škótsko, USA alebo Írsko. V nich je golf úplnou samozrejmosťou a golfové loptičky, či palice nájdete v každej domácnosti.

Prečo je taký výnimočný?

Golfová hra je úplne iná, ako ostatné športy. Kým pri futbale, hokeji či basketbale treba fyzickú vytrvalosť a skúsenosti, golf je hrou techniky a intelektu. Sila a výdrž sú druhoradou záležitosťou a nie nevyhnutnosťou. Limitovanosť neplatí ani v prípade veku a fyzickej sily, pretože golf môžu hrať deti a aj seniori. Obľúbeným je najmä pre nekontaktnosť, čím nedochádza k zraneniam a súbojom. Každý jeden hráč používa vlastnú loptičku a palice, čím sa úplne odlišuje od iných športov.

Ľudia ho milujú aj pre možnosť neustáleho komunikovania a teda spoločenský charakter, ktorý golfová hra prináša. Takto strávený čas je dobrý nielen pre budovanie vzťahov, ale aj na odbúranie stresu a relax. Práve preto, že sa odohráva na upravenom ihrisku, kde vládne pokoj, si hráči tento areál vyberajú s cieľom trávenia voľného času. Ak máte sedavé zamestnanie plné stresu, golf je výborným riešením, ako sa odreagovať. Obávať sa netreba ani zranení alebo zdravotných komplikácií, ktoré by táto činnosť spôsobila. Ľudské telo je pri golfových pohyboch zaťažované rovnomerne a preto nepocítite žiadne vypätie, ani špeciálnu námahu. Je jedno, kedy s ním začnete, hrať ho môžete až do veľmi vysokého veku.

Golf je teda športom, ktorý vás môže sprevádzať doslova celý život, počas ktorého sa môžete stať amatérskymi profesionálmi. Kým sa prvýkrát vyberiete na golfové ihrisko, mali by ste vedieť, čo všetko to obnáša. Zaobstarať si treba nielen pomôcky, loptičky a palice, ale aj golfové oblečenie. Ide o špeciálny odev, ktorý má svoje tradície a pravidlá. V žiadnom prípade sa nevyberte k jamkám v klasickom športovom oblečení, bolo by to nevhodné. Všetko potrebné, čo budete ku golfu potrebovať nájdete v obchode DigitalGolf. Zo širokej ponuky tohto predajcu si vyberie naozaj každý a dokážete si tu vyskladať kompletnú golfovú výbavu.