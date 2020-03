Willard Carroll Smith Jr. je celé meno amerického herca a speváka, ktorého celý svet pozná pod skráteným menom Will Smith. Narodil sa 25. septembra 1968 vo Philadelphii a tam aj vyrastal. Pre svoj prirodzený šarm, ktorý mu pomáhal pri dostávaní sa z problémov si vyslúžil prezývku „Prince“ (princ). Túto prezývku prijal za svoje hudobné meno v podobe „The Fresh Prince“. Za svoju hudobnú tvorbu dostal štyri ocenenia Grammy.

Ešte úspešnejší sa stal vo filmovom priemysle. Filmy Willa Smitha sú zárukou úspechu a to už 30 rokov. Počas tohto obdobia si vyslúžil aj dve nominácie na Oscara a päť nominácií na Zlatý Glóbus.

Šťastie na dosah (The Pursuit of Happyness) – 2006

Vo filme inšpirovanom skutočným príbehom sa Chris Gardner (Will Smith) snaží uživiť svoju rodinu, ale napriek obrovskému úsiliu sa finančná situácia rodiny nelepší. Po tom čo ho opustí manželka, zostane sám so svojím päťročným synom. Vďaka získanej stáži vo firme, ktorá obchoduje s akciami sa môže jeho situácia zlepšiť, avšak než sa tak stane padne na úplné dno. Je vyhodený z bytu a so svojim synom sa stávajú bezdomovcami. Cez všetky nástrahy sa Chris nevzdáva a naďalej sa snaží byť milujúci otec pre syna Christophera.

Úlohu malého syna Christophera si zahral Jaden Smith, vlastný syn Willa Smitha, pre ktorého to bol filmový debut. Spolu sa objavili aj v roku 2013 v sci-fi filme Po zániku Zeme.

Za herecký výkon vo filme si Will Smith vyslúžil svoju druhú a zatiaľ poslednú nomináciu na Oscara a aj nomináciu na Zlatý glóbus.

Ali – 2001

Muhammad Ali sa stal v boxe legendou a jeho životný príbeh sa dočkal aj filmového spracovania. V hlavnej úlohe sa predstavil Will Smith a stvárnil veľmi reálne jedného z najkontroverznejších športovcov všetkých čias.

Za film si vyslúžil Will Smith svoju prvú nomináciu na Oscara a aj keď toto ocenenie nezískal, snímok o boxerovi, ktorý lieta ako motýľ a bodá ako včela, sa rozhodne radí medzi jeho najlepšie.

Sedem životov (Seven Pounds) – 2008

Ben Thomas (Will Smith) sa rozhodne napraviť svoje hriechy tým, že zmení život siedmym ľuďom. Všetkých sedem si Ben vybral vzhľadom na situáciu v ktorej sa nachádzajú, keďže všetci potrebujú nejakú pomoc, či už lekársku, finančnú alebo duchovnú. Všetkých sedem osôb si pomoc zaslúži, avšak keď sa zblíži s Emily Posa a zamiluje sa do nej, začne sa mu jeho plán komplikovať. O to viac, že Emily je s chorým srdcom jedna zo siedmych, ktorým chce pomôcť.

Tento film zasiahne každého diváka a rozhodne si zaslúži väčšiu pozornosť akej sa mu dostáva.

Ja, legenda (I Am Legend) – 2007

Nebezpečný vír, ktorý vyvinuli ľudia, napadá všetkých ľudí. Robert Neville (Will Smith) je vedec, ktorý je z nejakého dôvodu imúnny. V poničenom New Yorku prežíva ako posledný človek a nevie či nie je aj posledný človek na svete. Vír nezabíjal ľudí, len ich zmutoval do stvorení, ktoré sa už nedajú považovať za ľudí. Robert sa každý deň snaží prežiť a objaviť z vlastnej krvi liek pre záchranu sveta.

Film bol pozitívne prijatý medzi divákmi a to najmä pre charizmu a umenie Willa Smitha, ktorý sa väčšinu filmu objavuje na plátne sám len so psím spoločníkom.

Diagnóza: Šampión (Concussion) – 2015

Film vznikol podľa neuveriteľného skutočného príbehu nigérijského prisťahovalca do USA, doktora Benneta Omalu. Tento vynikajúci neuropatológ objavil ako prvý chronickú traumatickú encefalopatiu, čo je ochorenie mozgu, ktoré často postihuje hráčov amerického futbalu. Vďaka nej po skončení kariéry trpia depresiami a často to končí samovraždou. V krajine, ktorá je posadnutá americkým futbalom je na tento problém veľmi ťažké poukázať.

Tento film u nás veľmi nerezonuje a to hlavne pre tému amerického futbalu, ku ktorému nemajú Slováci vzťah ako Američania. Je to ale škoda, lebo sa jedná o kvalitný snímok s ešte lepším Willom Smithom.