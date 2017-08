V dnešnej dobe už každý z nás vlastní moderný smartfón či tablet, bez ktorého by bol život asi naozaj náročný, však? Občas sa stane, že mobil sotva vytiahneme z nabíjačky a opäť je vybitý. Prečo? Dá sa vôbec zabrániť tomu, aby sa tak rýchlo vybil? Pochopiteľne, že áno, len treba vedieť, ako!

Mobilné dáta

Vedeli ste, že práve mobilné dáta sú najväčším „vysávačom“ energie? Obzvlášť vtedy, ak ich máte zapnuté vo dne i noci, teda 24 hodín denne, počas ktorých sa vám sťahujú rôzne aplikácie a objemné súbory, ktoré môžu činnosť vášho mobilu výrazne spomaliť. Ak teda dáta nepotrebujete využívať na každom kroku, pokojne ich vypnite a užívajte si život bez prichádzajúcich správ z Messengeru či emailu, ktoré sú veľa krát otravné.

Aplikácie a hry

Ďalším nenápadným, no extrémnym „žrútom“ batérie mobilného telefónu sú aplikácie a hry. Zvlášť tie najnovšie, ktoré sú síce prepracované do tých najmenších detailov, no zrovna tie znižujú spotrebu batérie nehorázne rýchlo! Čo teda pomôže? Z času na čas sa dostaňte do nastavení, konkrétne nastavení aplikácií a vypnite, prípadne odinštalujte tie, ktoré nepotrebujete a zbytočne vám zaberajú miesto. Nielen, že zvýšite výdrž batérie, ale i rýchlosť systému!

Tapeta

Áno, tzv. živé tapety sú skutočne prekrásne, veď komu by sa nepáčil tečúci vodopád či padajúce kvapky dažďa, však? Ak sa aj vy rozplývate nad animovanými tapetami, naozaj sa vám nečudujeme, no uvedomte si, že práve tie extrémne znižujú výdrž batérie. Namiesto dynamických tapiet zvoľte radšej bežné pozadie, trebárs v podobe vašej obľúbenej fotky, ktoré síce nie je animované, no je výrazne šetrnejšie s takmer nulovým nárokom na spotrebu. To znie celkom fajn, nemyslíte?

Nastavenie displeju

Zabudnite na jasné a kontrastné nastavenie displeja, veď aj to dokáže výrazne ovplyvniť vašu batériu! Hodnoty by nemali byť nastavené na maximum, čiže je lepšie zvoliť si akúsi „zlatú strednú cestu“ a dať prednosť neutrálnemu jasu, kontrastu či ostatných hodnôt, ktoré vám budú vyhovovať. Väčšina mobilných telefónov si automaticky prispôsobí nastavenie displeju podľa okolitého svetla, čím taktiež zvýšite výdrž batérie, no nie každé zariadenie túto funkciu podporuje.

Nekvalitná batéria

Ak dodržiavate všetky zásady, no váš mobil sa aj napriek tomu vybije už behom pár hodín, niečo predsa len nie je v poriadku. Jednou z možností je nekvalitná, prípadne už opotrebovaná batéria, ktorú by bolo najvhodnejšie okamžite vymeniť za novú! Ak máte váš smartfón už nejaký ten rok, je vysoká pravdepodobnosť, že životnosť batérie sa pomaly, ale isto blíži „ku koncu“ a vám neostáva nič iné než siahnuť po novom mobile, prípadne batérií, ktorá sa nebude zahrievať a vydrží by nabitá pokojne aj niekoľko dní.