K tomu, aby vzťah aj po niekoľkých rokoch fungoval tak, ako na začiatku, sú potrební dvaja. Niekedy si však neuvedomujeme, že zrovna vo chvíli, keď nastane kríza, pramení to od jedného z partnerov. Spočiatku môže ísť o drobnosti, ktoré ten druhý ani nepokladá za dôležité, no tie sa postupom času môžu stupňovať až prerásť v problém, ktorý vzťah doslova zničí. Aké sú najčastejšie dôvody, ktoré dokážu „pochovať“ aj ten najstabilnejší vzťah? A vôbec, dá sa voči ním nejakým spôsobom bojovať?

Tajomstvá – áno či nie?

Mať partnera znamená zdieľať s ním všetky vaše problémy, radosti, trápenia či túžby. Nie je problém s ním hovoriť o tom, čo milujete alebo naopak, nenávidíte. Inými slovami, nemáte pred sebou ani tie najmenšie tajomstvá! No behom vzťahu veľa krát dôjde k situácií, ktorú sa vám s partnerom nechce riešiť a z nevinných tajností vznikajú ďalšie, väčšie tajomstvá. A výsledok? Nielen, že stratíte dôveru v jeden druhého, no skôr či neskôr partnera nahradíte niekým, komu budete môcť opäť všetko povedať, a to bez akýchkoľvek výčitiek. Ak sa však chcete tomuto vyhnúť, nebojte sa vašej polovičke zdôveriť s tým, čo vás trápi, kto vás v práci nahneval alebo prečo nemáte svoj deň. Ak vás skutočne miluje, pochopí to a bude stáť pri vás. Za akýchkoľvek okolností!

Absencia komplimentov

Máte pocit, že už ste spolu celú večnosť, a teda nemáte potrebu tomu druhému vyznávať lásku? Zabúdate svojej milovanej žene pochváliť tie nové šaty, ktoré vyberala pol dňa len preto, aby v nich zažiarila? Chyba! Aj v dlhodobom vzťahu sa musíte snažiť, a to pravidelne, v opačnom prípade začnete toho druhého považovať za samozrejmosť, a práve vtedy dochádza k vyprchaniu citov.

Ach tá žiarlivosť …

Dalo by sa povedať, že žiarlivosť istým spôsobom okoreňuje vzťah, no len v prípade, že na toho druhého žiarlite s mierou. Ak mu však kontrolujete smsky, hovory z mobilu či dokonca „číhate“ na jeho Facebooku, verte či neverte, skôr či neskôr mu to začne liezť poriadne na nervy! Uvedomte si, že dôvera vo vzťahu byť musí, bez nej to jednoducho fungovať nebude, tak prečo robiť tomu druhému takéto zbytočné scény, keď na to pravdepodobne nemáte ani ten najmenší dôvod?

Strata chuti na sex

Áno, fyzická príťažlivosť taktiež drží vzťah pohromade, a práve preto je dôležité, aby bol váš sexuálny život minimálne taký dobrý, ako na začiatku. Snažte sa vaše milovanie niečím ozvláštniť – dámy, čo tak siahnuť po čipkovej nočnej košieľke a páni, splňte vašej drahej to, po čom už toľko túži! Ak sa zo vzťahu vytratí iskra a vášeň, výsledkom nemusí byť nevera, ale rovno koniec partnerského vzťahu.

Ničnerobenie

Z času na čas je úplne normálne, že s partnerom ostanete doma, pozeráte filmy a vychutnávate si prítomnosť jeden druhého. No ak sa pravidelne nudíte, nezdieľate spoločné životné priority a koníčky, nečudujte sa, že váš vzťah môže skončiť skôr, ako si možno myslíte. Buďte aktívni, vybehnite do prírody, nezabúdajte na pravidelné rande v kine či reštaurácií a uvidíte, že sa do seba po druhý krát zamilujete!