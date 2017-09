Bohužiaľ, leto už pomaly, ale isto „odchádza“ a väčšina z nás zlenivela. Netreba sa tomu čudovať, veď kto by sa tešil do práce, keď len pred týždňom ste sa vrátili zo slnečného Bulharska? Skúste si váš deň naplánovať a užívajte si voľné chvíle len pre seba! Veď je to také jednoduché.

Spravte si harmonogram!

Počuli ste o metóde kanban? Japonci ju priam zbožňujú! Jej podstatou je sledovanie plnenia úloh, a to od úplného začiatku až po koniec. Znie to celkom jednoducho, však? Ak sú trebárs skladové priestory miestom, kde trávite väčšinu svojho dňa, a teda pôsobíte v oblasti logistiky či výroby, nezabudnite si vytvoriť harmonogram, ktorý bude obsahovať mená či PN-ky zamestnancov, prípadne očakávané výpadky elektriny. Dokonca, vedeli ste, že kratší pracovný týždeň pozitívne vplýva na našu výkonnosť pri plnení pracovných úloh?

Užite si voľno plnými dúškami

Konečne je víkend, no vy aj napriek tomu riešite pracovné záležitosti? Chyba! Užite si voľný víkend plnými dúškami – vyberte sa do prírody, zájdite si s rodinou na bicykle alebo si prečítate obľúbenú knihu pri šálke horúceho čaju. Aj keď viete, že v blízkej dobe musíte zariadiť prenájom priestorov Bratislava, nebojte sa zvoľniť a trebárs vyskúšajte meditáciu.

Nebojte sa nudiť!

Možno tie znie zvláštne, no veľa ľudí má strach z nudy. Čo to v praxi znamená? Mozog sa dostáva do pokojového režimu, čiže je v maximálnom kľude, aby mohol nabrať potrebnú silu na ďalšie, možno náročné dni. A čo by ste povedali, keby majú sklady Košice k dispozícií spoločenské hry, stolnotenisové stoly či sedacie vaky, kde by ste mohli aspoň z času na čas relaxovať? Môžete si byť istý, že aj vďaka desaťminútovej pauze by ste nabrali fyzickú, no najmä psychickú energiu, ktorú potrebuje každý z nás. Nebojte sa aj vy spraviť vo svojom pracovnom živote zmenu a uvidíte, že tým posilníte nielen seba, ale i vzťahy na pracovisku.