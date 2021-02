Do domácnosti sa nám hodí mnoho drobností, ktoré nám vedia spríjemniť bývanie či varenie. Robia náš domov príjemnejším a domáce práce jednoduchšími, rýchlejšími, či varenie a pečenie dokonalejšími.

Máte doma suchý vzduch? Pomôžu zvlhčovače vzduchu

Hlavne v zime je vzduch v našich bytoch veľmi suchý. Dôležité je nezabúdať vetrať, čo sa nám práve v zime často stáva. Je treba vetrať dvakrát denne a dôkladne. Na zvlhčenie interiéru to však nemusí stačiť. Často nadmerne vyhriaty interiér je za chvíľu opäť suchý. V suchom vzduchu sa nám horšie dýcha, máme pocit plného nosu, môžu sa nám zhoršovať rôzne ochorenia. Vzduch je nutné zvlhčovať. Avšak ak používame elektrický zvlhčovač, ide to do peňazí. Pritom v zime dokážeme zvlhčovať bez potreby dodatočnej energie. Riešením sú zvlhčovače vzduchu na radiátor. Voda sa odparuje sama.

Na čo si dať pri použití zvlhčovača pozor? Určite nestačí iba dolievať vodu. Pri každom dolievaní zvlhčovať dôkladne umyte. A ak chcete dostať so zvlhčovaču viac? Nenalievajte doňho vodu, ale bylinkové odvary s voňavých a liečivých bylín. Použiť sa dá mäta, levanduľa, medovka, šalvia aj harmanček. Avšak obsah nezabudnite meniť každý druhý deň, aby obsah neplesnivel.

Pripravte sa na domácu party aj kulinárske zážitky

Nemusíte nakupovať neekologicky sýtené nápoje v PETkách, ale ani šľahačku v spreji. Zaujímavé nápoje vyrobíte, ak použijete výrobník sódy. Na výbornú šľahačku si zadovážte šľahačkovú fľašu. Táto šľahačka je výrazne chutnejšia, než tá, ktorú šľaháme ručne. A neporovnateľne lepšia ako tá hotová v spreji. Zohnať bombičky nie je problém. Kúpite ich v e-shope Drobnosti.sk, ktorý predáva doslova milión drobností do domácnosti.

Pusťte sa do pečenia dobrôt

Nič neurobí domov úžasnejším, než vôňa dobrôt z kuchyne. Pustite sa do pečenia, ale najskôr si kúpte pomôcky, aby vás varenie a pečenie bavilo. S dobrými pomôckami sa nemusíte báť ani receptov, ktoré vypadajú zložitejšie. Jedným z takých sú napríklad laskonky. Recept zložitý nie je. Čo sa nám ale nedarí, je urobiť rovnaký vrchný a spodný diel laskonky. Dezert je potom neforemná, krém môže vytekať. Pomôckou je forma na laskonky. Vďaka nej budete mať nielen rovnakú každú polovicu laskonky, ale taktiež budete mať všetky laskonky rovnaké ako profesionál.

A na čo si dať pri výrobe laskoniek pozor? Nezabudnite, že chrumkavé laskonky sa hlavne sušia. Takže s pečením opatrne a predovšetkým dosušujte na slabšej teplote, aby zostali krásne biele. Dôležitý je tiež krém. Aj keď naň nájdete rôzne recepty, ten pravý je maslovo-orieškový. Používajú sa lieskové oriešky, ktoré sa pred mletím jemne opečú, aby mali výraznejšiu chuť. Ak chcete predsa len experimentovať, skúsiť môžete miesto orieškov mandle, alebo dokonca karamelový krém.