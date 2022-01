V chladných mesiacoch patria dámske kabáty k základným kúskom v šatníku. Aj vďaka nim môže byť toto obdobie vašou najštýlovejšou časťou roku, pretože môžete predviesť svoj vkus a naplno sa kreatívne prejaviť vo vymýšľaní rozmanitých outfitových kombinácií a doladení doplnkov.

Na prehliadkových mólach návrhári už prezentovali svoje predstavy, čo sa bude nosiť v sezóne 2022 a my sme si pre vás pripravili tipy na tie najhorúcejšie kúsky, v ktorých čo najlepšie zvýrazníte svoju ženskosť. Tá je vo svete módy stále veľkým trendom. Skvelé je, že túto sezónu budete mať v podstate takmer voľnú ruku, najmä čo sa týka strihov, no predsa len, niektoré trendy výrazne vynikli. Tieto kabáty sú aktuálne na výslní:

Geometrické vzory

Hľadáte výrazný statement kabát, ktorý dokonale doplní váš imidž? Kabát s geometrickými vzormi túto úlohu zvládne ľavou zadnou a na ulici budete neprehliadnuteľná! A navyše v nestarnúcej čierno-bielej kombinácii je to dvojitý zásah do čierneho.

Rovnako aj kabát s kockovaným vzorom bude v sezóne 2022 skvelou voľbou. Je len na vás, či uprednostníte kontrastné farby, alebo skôr jemnejšie odtiene či len drobné detaily s týmto vzorom na kabáte. Pohrať sa môžete aj so strihmi a štýlmi – aktuálne letí oversize strih, ktorý výborne vyzerá napríklad k pohodlným legínam alebo slim fit džínsom či cigaretovým nohaviciam.

Teddy dámsky kabát

Čo si predstavíte, ak sa povie dokonalé pohodlie, teplúčko a príjemný, hrejivý materiál? Teddy kabát! Získal si naše srdcia nielen pre svoj štýlový vzhľad, ale aj to, že dokáže poriadne zahriať aj v treskúcich zimách. Teddy kabát rozhodne nie je iba pre mladé dievčatá, pristane aj zrelým ženám.

Ak si navyše vyhliadnete model strihovo pripomínajúci kabáty zo 60. či 70. rokov, môžete si byť istá, že ste si vybrali podľa najnovších trendov. Móda z tohto obdobia sa vracia do popredia a túto sezónu si môžete bez obáv zvoliť dĺžku a strih, aký vám najlepšie vyhovuje a zapadá do vášho životného štýlu. Bude to pončo, krátky oversize kabát alebo siahnete po dlhých modeloch? V každom prípadne nezabudnite na zvýraznenie siluety napríklad opaskom previazaným cez pás.

Kabát vo farbe ťavej srsti

Nájdite si svoju dĺžku a strih, ktorý zalichotí vašej postave, zamaskuje nedostatky a zvýrazní vaše prednosti a tento ikonický odtieň dámskeho kabáta určite zaraďte do šatníka! Odtieň ťavej srsti je nadčasový, pôsobí veľmi elegantne a bude sa veľmi ľahko kombinovať k ostatnému oblečeniu. Automaticky vás premení na elegantnú divu – výborne k nemu ladia čierne, ale aj béžové doplnky tón v tóne. Táto krásna, neutrálna farba lichotí ženám rôzneho veku, využijete ju, nech už preferujete akýkoľvek štýl a na rôzne príležitosti: do školy, do práce, do mesta na nákupy či rande…

