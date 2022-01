Stráviť herné večery nad skvelým herným titulom – to je sen či prianie nejedného človeka. Lenže aby sa mohol dostať do úplne iného sveta, je potrebná nejaká fajn konzola. A prečo si nekúpiť práve PlayStation, ku ktorému si možno prikúpiť aj prémiové členstvo PlayStation Plus na 12 mesiacov s veľmi zaujímavými benefitmi? Lenže posledný, a síce piaty model, zatiaľ stále nie je na zohnanie. Nedostatkovým tovarom je prakticky od chvíle, odkedy sa ukázal svetu.

Dostupnosť novej hernej konzoly je stále problémom

Keď sa pred niekoľkými mesiacmi ukázala svetu nová herná konzola PlayStation 5, celý svet tým bol úplne omámený. A výrobcovia prakticky po prvej vlne objednávok vedeli, že sa herné zariadenie nebude stíhať vyrábať. A aktuálna situácia? Tá je prakticky rovnaká ako vtedy. Dostupnosť herných konzol je stále veľkým problémom.

Podľa posledných prieskumov nebude PlayStation 5 bežne k dispozícii až do konca roku 2022, čo nie je práve pozitívna správa ak vezmeme do úvahy, že je len začiatok tohto roku. V terajšom období majú výrobcovia cieľ vyrobiť čo najviac kusov konzoly, ktoré sa do súčasnej doby predalo niekoľko miliónov kusov po celom svete.

Ani staršie generácie nie sú na zahodenie

Ak nechcete čakať do konca tohto roku, oplatí sa investovať do staršej generácie, ktorá rozhodne nie je na zahodenie. Tej predchádzajúcej generácii sa totiž predalo viac ako 110 miliónov kusov po celom svete, čo značí jediné – má svoje benefity, ktoré možno aj strčia do vrecka výhody súčasného modelu. A jedným z tých benefitov môže byť aj fakt, že je ľahko na zohnanie. A PS plus na ňom funguje tiež.

V prípade, že ale stále zostávate na strane barikády najnovšieho, čiže piateho modelu, oplatí sa urobiť si takzvanú predobjednávku. Je to teda oveľa lepšie, než sa spoliehať na virtuálneho strážneho psa či prakticky hodinu čo hodinu aktualizovať okno vyhľadávača.