Svadobné obrúčky by ste nikdy nemali vyberať narýchlo, bez rozmyslu a bez vopred pripraveného rozpočtu. Uvedomte si, že ide o šperk, ktorý budete nosiť na prste po zvyšok života. Z tohto dôvodu musíte vybrať prstene z vášho pohľadu nadčasové. Pri výbere sa riaďte pocitmi, ale zároveň majte chladnú hlavu. Dizajn obrúčok sa dá vybrať behom minúty, ale materiál a drahé kamene si dobre premyslite.

1. Pripravte si primeraný rozpočet

Svadobné obrúčky sú prstene na celý život, ale na druhej strane nemusíte na ich kúpu minút celoživotné úspory. Vždy sa dá nájsť kompromis. Napríklad pri výbere materiálu, kameňov, výbrusu alebo karátov. Iste vám pomôže, keď obrúčky uvidíte na vlastné oči. Samozrejme, že vopred si môžete urobiť predstavu o cenách a trendoch vďaka internetu. Pred samotnou kúpou však navštívte šperkárstvo, kde vám poradia. Zlatníctvo Košice EGNE má vo svojej predajni a showroome vystavených vyše 1000 prsteňov, ktoré sa dajú priamo zakúpiť alebo si ich môžete dať upraviť. V zlatníctve EGNE zaručene nájdete svoje vysnívané svadobné obrúčky.

2. Jednoduchší dizajn, ale kvalitné spracovanie

Keďže sú svadobné obrúčky podobne ako zásnubný prsteň šperkom na každodenné nosenie, tak vám neodporúčame kupovať extravagantné obrúčky. Môže sa stať, že by sa vám nehodili do práce a museli by ste ich dávať často dolu z prsta. Uvedomte si tiež to, že ľudia sa vekom stávajú konzervatívni. Zvoľte jednoduchší dizajn a zamerajte sa kvalitné spracovanie.

3. Vzácne kovy, ktoré odolajú poškodeniu

Dôležitý je výber vzácneho kovu. Skoro všetky páry si automaticky vyberú zlaté obrúčky. Moderné sú obrúčky z bieleho zlata, ktoré vyzerajú čistejšie a sú na nosenie univerzálnejšie. Pozor na to, že zlato je náchylné k odretiu a poškriabaniu. Ak ste si istí, že budete obrúčky nosiť denne, tak si priplaťte za platinové prstene. Platina odolá všetkému a nestráca lesk ani po rokoch nosenia.

4. Zvážte obrúčky s drahokamom

Už dávno neplatí, že obe svadobné obrúčky musia byť rovnaké. Stačia len detaily, z ktorých bude na prvý pohľad badateľné, že ide o pár. Ženy často túžia po obrúčke s drahokamom. V prípade, že sa rozhodnete pre tento variant, preferujte menšie kamene. Veľký kameň by vám mohol zavadzať pri denných činnostiach, športe alebo varení.

5. Pozor na hrúbku a veľkosť obrúčky

Svadobné obrúčky si väčšina párov kupuje v mladšom veku. Prsty sa rokmi menia a hrubnú. Preto si kúpte radšej svadobné obrúčky o niečo väčšie, aby ste ich o pár mesiacov nemuseli dávať upravovať. Komfortnejšie sa vám budú nosiť obrúčky, ktoré sú hrubšie. Tenšie modely majú tendenciu sa zarezávať a nie sú ani veľmi odolné.