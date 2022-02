Otvorili sa vám za posledné dva roky nové možnosti? Vymysleli ste jedinečný podnikateľský plán? Začínate s vlastným startupom? Alebo ste sa len rozhodli opustiť doterajšie zamestnanie a vydávate sa na dráhu freelancera? Vo všetkých týchto prípadoch budete potrebovať svoj vlastný priestor na prácu. Asi je na čase vyhľadať kancelárie na prenájom.

Nie je prenájom kancelárie ako prenájom kancelárie

Skôr, ako sa poobzeráte po nových priestoroch, kde by ste mohli pracovať a rozvíjať svoj nový biznis, na chvíľu sa zamyslite. Naozaj bude dlhodobý prenájom kancelárskych priestorov, kdesi na okraji mesta v ošarpanej budove pre vás to pravé? Len si predstavte tie výdavky spojené so zariaďovaním. Nezabudnite na faktúru za energie a samozrejme internet. Nakoniec si predstavte vaše meno alebo meno vašej firmy medzi niekoľkými sídlami neznámych pobočiek regionálnych kancelárií. Toto určite nechcete.

Zaslúžite si na prácu oveľa lepšie prostredie. Povedzme centrum mesta s výbornou dostupnosťou, štýlovo zariadený priestor s prístupom 24/7, káva a občerstvenie sú samozrejmosťou, rovnako ako ľudia, ktorí myslia a cítia rovnako ako vy – otvorene. A rozhodnete vás to vyjde lacnejšie, ako malá kancelária s nefunkčnými žalúziami a neexistujúcou dostupnosťou do centra diania. Neveríte. Vyskúšajte coworking bratislava a posuňte sa o level vyššie.

Pracujte v prostredí, ktoré vás bude inšpirovať

Za posledné dva roky ste si užili dosť vyčerpávajúceho home officu. Sociálna izolácia väčšinou kreativite nepomáha. Je teda načase vyraziť pracovať medzi ľudí. Možno ste dostali celkom nový nápad a rozhodli sa rozbehnúť vlastný biznis. Alebo pokračujete tam, kde ste prestali, no už nutne potrebujete vymeniť štyri steny vašej domácej pracovne za niečo inšpiratívnejšie a po ceste pre kávu stretnúť aj niekoho iného ako vlastnú rodinu.

Nezáleží na tom, či ste zabehnutá firma alebo začiatočník v podnikaní. Coworking v HubHub v Bratislave je tu stále pre vás a ponúka vám skvelé podmienky na vytvorenie nových nápadov, ktoré umožnia vášmu biznisu rásť. Tu sa môžete sústrediť len na to, čo je pre vás skutočne dôležité a plniť si sny. Priestor a prenájom kancelárskych priestorov vyrieši HubHub za vás.

Kedy sa coworking a prenájom kancelárií rozhodne oplatí vyskúšať

Je to jednoduché. Ak nový biznis ešte len rozbiehate a nie ste si celkom istý, akým smerom sa bude uberať, rozhodne je na mieste krátkodobý prenájom pracovných priestorov. Získate tak jeden veľký benefit – flexibilitu. Kancelárie bratislava sú kompletne zariadené a vybavené vysokorýchlostným internetom, takže sa o nič nemusíte starať. Ak sa po pár mesiacoch predsa len rozhodnete pre iné smerovanie vášho podnikania, jednoducho prenájom zrušíte. Zbalíte si svoj počítač a posuniete sa ďalej. Žiadne starosti s vypovedaním priestorov, zdĺhavá výpovedná lehota a sťahovanie nábytku. V HubHub vám jednoducho poskytne možnosť rásť.

Okrem prenájmu kancelárie môžete využiť aj možnosť coworkingu. Ak ste freelancer alebo ak máte možnosť vo vašej firme práce z domu nájdete tu ideálne pracovné prostredie. Ak vás už práca z domu jednoducho nudí, potrebujete zmenu a nové podnety. V priestoroch môžete nájsť ľudí z vášho odboru, ktorí vás inšpirujú a okrem toho od nich načerpáte aj nové poznatky a posuniete sa ďalej. V HubHub môžete navštevovať rôzne prednášky či workshopy, na ktorých natrafíte na cenné kontakty, prípadne nových klientov.

Aké výhody má nemať vlastnú kanceláriu

Keď bol ešte pred desiatimi rokmi coworking v plienkach, len málo ľudí si vedelo predstaviť, že pracovať sa dá aj bez toho, aby ste mali presne vymedzené miesto v kancelárskych priestoroch. Technológie však umožnili vznik remote práce, freelancerov, digitálnych nomádov a posledné dva roky nás naučili, že pracovať sa dá aj inak. Nemať vlastnú kanceláriu má aj svoje výhody.

Ušetríte financie. Nemusíte si totiž platiť dlhodobý prenájom kancelárskych priestorov a nebudete mať žiadne počiatočné náklady na vybavenie priestorov. Coworking bratislava sa o všetko postará za vás. Interiér je moderne zariadený a ponúka užívateľom zázemie. Vysokorýchlostný internet,

sa o všetko postará za vás. Interiér je moderne zariadený a ponúka užívateľom zázemie. Vysokorýchlostný internet, občerstvenie, pitný režim sú samozrejmosťou. Dokonca môžete prísť na bicykli, bezpečne si ho odložiť a dať si krátku sprchu.

Nebudete mať žiadne záväzky. Je len na vás, či zostanete deň, dva alebo celý mesiac. V HubHub si môžete vybrať z niekoľkých možností členstva, pričom vždy získate vlastný stôl a budete si užívať členské benefity.

Zvýšite produktivitu práce. Homeoffice má svoje výhody, no všimli ste si, že práca z domu nemusí byť rovnako produktívna, ako práca z kancelárie. Doma vás totiž neustále niečo rozptyľuje. Sadnete si k počítaču a o chvíľu už vykladáte umývačku, zapínate práčku a spomeniete si, že aj zrkadlo v kúpeľni by potrebovala vyleštiť. Zrazu zistíte, že je obed a vy ste nestihli ani polovicu práce. V HubHub vám takýto chaotický systém práce nehrozí. Pracovať budete v inšpiratívnom prostredí a počas oddychu máte možnosť networkovať v rámci neustále rastúcej komunity HubHub.

Zistíte, aké máte potreby. Ak rozbiehate vlastný biznis alebo máte po rokoch možnosť homeoffice, prenájom kancelárie alebo pracovného miesta v HubHub je ideálnou možnosťou, ako definovať svoje potreby. Zistíte, aký pracovný čas vám vyhovuje, v akých situáciách ste najviac produktívny, či sa dokážete sústrediť na prácu v open space alebo potrebujete svoj vlastný súkromný priestor. Toto všetko si môžete otestovať a neskôr sa zariadiť podľa seba. Navyše budete pracovať obklopení talentovanými ľuďmi, ktorí vám pomôžu vyrásť.