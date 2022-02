Povinnú výbavu vo vozidle pod hrozbou pokuty vozí každý motorista. Nie každý však vozí doplnkovú zimnú výbavu a jednu veľmi dôležitú zimnú pomôcku. Sú ňou snehové reťaze, ktoré bohužiaľ veľmi často chýbajú šoférom pri prejazde horskými zasneženými vozovkami. Títo šoféri riskujú pokutu a tiež uviaznutie na krajnici na niekoľko hodín.

Prečo sú snehové reťaze na snehu tak dôležité

Snehové reťaze sa zväčša vyrábajú z kovu, a to konkrétne z mangánovej alebo titánovej ocele. Na Slovensku je povolené tiež používanie textilných snehových reťazí, ktorým dávajú prednosť vodiči kvôli ich jednoduchej montáži, skladnosti a tiež dobrej účinnosti na snehu. Snehové reťaze sa vyrábajú v rôznych modeloch, napríklad ako snehové reťaze na dodávky alebo reťaze na SUV 4×4. Reťaze si veľa šoférov zaobstará len preto, aby sa vyhli pokute na miestach, ktoré sú vyznačené dopravnou značkou Použiť prostisklzové reťaze. Netušia, že použitie tejto pomôcky im pomôže s jazdnými vlastnosťami vozidla na snehom a ľadom pokrytej vozovke. Čo všetko snehové reťaze dokážu? V prvom rade zvýšia priľnavosť kolies na snehu a na ľade. Znamená to elimináciu rizika šmyku. Snehové reťaze zlepšia tiež trakciu kolies a skrátia brzdnú dráhu automobilu. V neposlednom rade vám pomôžu zdolať časti ciest, ktoré by ste len s pneumatikami nedokázali prejsť. Ide napríklad o úseky s prudkým stúpaním alebo o obyčajné vyjdenie z parkovacieho miesta.

So snehovými reťazami nesmiete jazdiť rýchlo

Po nasadení snehových reťazí sami pocítite zmenu v ovládaní vozidla. Niektoré elektronické zariadenia bude nutné vypnúť. Zároveň sa vyvarujte rýchlemu točenie volantu, prudkému brzdeniu alebo vysokej rýchlosti v zákrutách. Pozor si dávajte hlavne na posledné menované pravidlo. S reťazami nesmiete jazdiť rýchlosťou vyššou ako 50 km/h. V niektorých prípadoch dokonca ešte nižšou rýchlosťou. Vždy sa riaďte poveternostnými podmienkami a stavom vozovky. Ak sa vám zdá, že na pneumatikách niečo búcha, ihneď zastavte. Môže ísť o uvoľnené reťaze, ktoré je nutné dotiahnuť. Preto je lepšie po nasadení reťazí preventívne po pár metroch zastaviť a pnutie skontrolovať. Z ceny snehových reťazí nemusíte mať obavy. Lacnejšie kovové reťaze na osobné vozidlá sa dajú zohnať za približne 30 €. Textilné reťaze stoja v priemere za 40 €.