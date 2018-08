Aj vám sa v poslednej dobe stalo, že váš výkon na pracovisku nie je to, čo kedysi? Ste mysľou úplne inde? Nič si z toho nerobte. Každému z nás uniká myseľ nielen k vode či chladeným nápojom, ale najmä k dovolenke, slniečku a ničnerobeniu. Vedeli ste však o tom, že človek je schopný plnohodnotne pracovať len niekoľko hodín denne?

Zamestnanci predstierajú prácu

Kancelárie Bratislava predstavujú ideálne miesto na dosiahnutie plného, ale i polovičného pracovného výkonu. Najmä počas horúcich letných dní množstvo zamestnancov surfuje na webe, a to najmä na zoznamkách či ubytovacích portáloch. Inými slovami povedané, polovicu pracovného času trávia iným spôsobom, ako by mali. Zvýšená absencia z rodinných či zdravotných dôvodov nie je najmä počas leta nič nezvyčajné, koniec koncov to podniku ako takému neuškodí. Totiž, na základe viacerých štúdií bolo dokázané, že mnoho zamestnancov svoju prácu predstiera – robia rutinné alebo zbytočné činnosti, ktoré nemajú pre podnik žiaden zmysel.

Ako motivovať neangažovaných zamestnancov?

Ak ste sa rozhodli investovať do kancelárie na prenájom, pravdepodobne chcete svojich zamestnancov motivovať k lepšiemu pracovnému výkonu a celkovej produktivite. V prvom rade si treba uvedomiť, že existujú rôzne softvéry, vďaka ktorým je možné zistiť, koľko času trávia zamestnanci na konkrétnych webových stránkach. Dokonca je možné vybrané weby zablokovať, čo sa možno vašim zamestnancom páčiť nebude, no niekedy ide žiaľ o jediný spôsob, ako si vybudovať na pracovisku rešpekt a zároveň dosiahnuť požadované výsledky. Prenájom kancelárií nie je len tom, že zamestnancovi zabezpečíte stôl a stoličku. Treba mať na pamäti, že by mal mať aj samotný pracovník možnosť podieľať sa na budovaní priestoru, ktorý bude vyhovovať jeho požiadavkám, Pokiaľ sa budete držať týchto základných pravidiel, vaši zamestnanci môžu byť produktívni po celý rok!