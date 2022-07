Niet nad praktickosť a estetickosť zároveň! Ako máte obloženú stenu za kuchynskou linkou? Sú to obklady so škárami, ktoré sa zle čistia? Skúste sklo a sklenené obklady stien, budete nadšení!

Pri výbere kuchyne je potrebné klásť dôraz na jej praktickosť, až potom prídu na rad estetické parametre. V ideálnom prípade je všetko pekne skĺbené dohromady a kuchyňa je krásna a rovnako tak aj funkčná. Ako tento stav docieliť? Odpoveď je – sklom! Má jednu základnú výhodu, ktorou je hladkosť povrchu a súčasne možnosť vytvorenia veľkej monolitnej plochy. Ak ste doteraz mali ku sklu výhrady pre jeho krehkosť, sú zbytočné. Kuchynské zásteny – sklenené obkladové dosky vyhovujú všetkým bezpečnostným parametrom, na ich výrobu sa používa tvrdené bezpečnostné sklo ako pri vaňových zástenách a sprchovacích kútoch, známe je aj presklených dverí zimných záhrad a iných sklenených prvkov. Jeho najväčšou prednosťou je, že sa pri rozbití alebo poškodení nerozbije na malé kúsky, „pokope“ ho totiž drží šikovná fólia.

Prečo práve sklenené obklady stien?

Tradičné keramické obklady obsahujú škáry, v ktorých sa ľahko usadia nečistoty. Zotrieť jedným pohybom mastnotu zo steny s keramickým obkladom je v podstate nemožné. Pri takomto „čistení“ sa často len z jednej kachličky zhrnú nečistoty do najbližšej škáry. So sklenenými zástenami vám nič podobné nehrozí. Sklenená plocha je jednoliata a žiadne škáry neobsahuje. Ak sa vám náhodou zašpiní, jedným ťahom hubky namočenej do odmasťovacieho prostriedku sklo očistíte. Potom vám stačí už len suchá handra a je to! Stále premýšľate, či staviť na sklo alebo klasický obklad? Výhody zásten hovoria samy za seba. Cenová dostupnosť, bohatý výber farieb i možnosť nechať si zhotoviť grafiku podľa seba, odolnosť voči striedaniu teplôt či mechanickému poškodeniu, jednoduchá údržba a hygienickosť povrchu vás určite presvedčia vybrať si správne.