Nebaví vás stáť v rade na pošte alebo máte zlé skúsenosti s doručovaním zásielok klasickým spôsobom? Využite služby kuriéra DHL! Je to jednoduché, pohodlné a cenovo porovnateľné s cenami na pošte. Prevedieme vás procesom objednávania kuriéra.

Objednajte si kuriéra DHL online

Vieme, aké je príjemné, keď sa o nás niekto stará. Máme radi pocit bezpečia a to, že sme rozmaznávaní. Keď nám niekto dovezie potraviny, drogériu či oblečenie až ku vchodovým dverám a my sa nemusíme tlačiť v kamenných obchodoch pri pokladni a vláčiť domov ťažké tašky s nákupmi, môžeme voľný čas tráviť oveľa zmysluplnejšie. O to príjemnejšie je, ak nám zvolená kuriérska služba vyhovuje svojím profesionálnym prístupom. Veľkým plusom sú moderné mobilné aplikácie, v ktorých pohodlne sledujeme svoje zásielky, odoslané alebo očakávané, kde vieme vytvoriť objednávku na prepravu zásielky a získať všetky potrebné informácie.

Na stránkach DHL Expresná preprava sa veľmi jednoducho dostanete k možnosti poslať zásielku. Zaznačíte, či ste nový alebo stály zákazník, či máte v pláne odoslať balíky alebo dokumenty, alebo potrebujete zvoliť nákladnú prepravu nad 31,5 kg, prípadne potrebujete riešiť medzinárodnú poštovú prepravu. Bude táto zásielka jediná alebo pôjde o pravidelné zásielky tohto typu? Cenovú ponuku získate, len čo vyplníte potrebné údaje slúžiace na kalkuláciu poštovného. Platiť môžete kreditnou kartou, cez PayPal alebo v hotovosti. Len čo objednávku vykonáte, váš balík získa štítok s prepravným číslom a všetkými potrebnými údajmi, ako sú adresy a telefónne čísla.

Sledovanie zásielok i zmena času a miesta doručenia je samozrejmosťou

Prostredníctvom tzv. Service Point máte možnosť vaše zásielky odniesť do najbližšieho depa DHL Expresná preprava, no takisto si ich tu viete aj vyzdvihnúť ako príjemca zásielok. Pokiaľ však hľadáte pohodlnejšiu cestu, kuriér si po pripravený balík môže prísť aj priamo k vám do firmy alebo domov. Dôležité je, aby bol vhodne zabalený a spĺňal kritériá na bezpečnú prepravu. Ak ste za odoslanie balíka neplatili vopred cez internet, prepravu zaplatíte teraz priamo kuriérovi. Zásielky sú zväčša doručené príjemcovi do 24 hodín.

Veľmi obľúbená je služba On Demand Delivery, vďaka ktorej sa dá odoslanie a príjem balíka naplánovať na konkrétny deň. Služba však zahŕňa aj kontrolu zásielky. Odosielateľ aj príjemca získa možnosť sledovať svoj balík od začiatku do konca, teda môže zasiahnuť do jeho cesty, len čo mu príde prvé oznámenie o tom, že balík prevzal prepravca. Pokiaľ si príjemca zásielky uvedomí, že nasledovný pracovný deň nebude na danej adrese, môže balík presmerovať na inú adresu alebo na iný deň. Možné je, samozrejme, aj opakované doručenie balíka. Ak si príjemca nájde v poštovej schránke oznámenie o nezastihnutí, môže sa individuálne s kuriérom dohodnúť o doručení zásielky. Je to komfortné a šité na mieru modernému človeku, ktorý chce mať s odosielaním a príjmom zásielok čo najmenej starostí.