Bez kvalitného záhradného nábytku si odpočinok pod holým nebom neužijete dostatočne. Čo vám nesmie chýbať?

Moderný záhradný nábytok svojím komfortom často predbehne ten v byte. Vonkajšie sedacie súpravy sú honosné a priestranné, pripomínajú oddych v prímorských reštauráciách alebo lounge baroch. Môžete ich umiestniť pod kryté pergoly aj pod šíre nebo. Ich materiál býva dokonale bezúdržbový, čím vám odpadá nutnosť častej starostlivosti o exteriérové zariadenie.

Záhradné sedenie a hojdanie – doprajte si idylku!

V záhrade oceníte hneď niekoľko typov nábytku. Zídu sa vám menšie stolíky s dvoma alebo viacerými kresielkami, určite to však chce aspoň jedno veľké sedenie pre štyri až osem osôb. Vonkajšie záhradné sedenie sa dnes príliš nelíši od toho v interiéri, avšak, mali by sme dbať na výber UV a vodoodolných materiálov. Okrem sedenia si budete pochvaľovať aj hojdanie. Čo by ste povedali na závesné hojdacie kreslá? Záhradné hojdačky milujú všetci bez rozdielu! Dajú sa zavesiť pod pergolu, na konár stromu aj na špeciálne konštrukcie či podstavce. Rozhodne stojí za to si ich zaobstarať, či už na záhradu rodinného domu, na chalupu alebo na terasu.

Lehátko je nutnosť

Leto a teplé dni miluje asi každý. Čo môže byť príjemnejšie než sa uvelebiť s obľúbenou knihou na lehátku? Vyberte si z veľkého množstva materiálov, spracovaní a dizajnov. Moderné i klasické kombinácie vám umožňujú vytvoriť na záhrade svoju oázu pokoja. Pohodlné záhradné lehátka sú jednými z najobľúbenejších prvkov mnohých záhradných zostáv. Aby ste sa na svojom lehátku cítili čo najlepšie, vždy si vyberte pohodlnú a stabilnú konštrukciu. Zaslúžený odpočinok vám dopraje správne anatomicky tvarované lehátko, pri jeho výbere rešpektujte celkový štýl, v ktorom je záhrada ladená. Ľahké lehátka s hliníkovou konštrukciou a ratanovým výpletom alebo klasické plastové kúsky jednoducho premiestnite z miesta na miesto. Za vašu pozornosť stoja aj štýlové dvojlehátka. Náš tip? Nezabudnite pri vašom leňošení na slnečník!