S blížiacim sa novým rokom majú mnohí na zozname predsavzatí „dostať sa do formy“ alebo „získať dokonalé telo“. Podelím sa s vami o mojich päť tajomstiev, ako získať dokonalé telo.

Nemožno poprieť fakt, že stravovanie je kľúčovým faktorom pri dosahovaní dokonalej postavy. Existuje mnoho osobných trénerov, druhov vybavenia a reklám, ktoré sľubujú, že jediným tréningom spálite tisícky kalórií.

Neverte im. Každá rovnica má dve strany. V tomto prípade sa rovnica dokonalého tela skladá zo zdravého stravovania a dobrého tréningového plánu.

Obojstranný prístup

Dlhé roky sa ľudia s cieľom schudnúť zameriavali iba na stravovanie. Jednalo sa o každodennú tému v médiách, veda však dokazuje, že aktívny životný štýl prináša množstvo benefitov. Pravidelná aktivita pomáha napríklad zlepšiť fyzickú pohodu, spomaliť proces starnutia, zlepšiť náladu či nakopnúť sebavedomie. Tiež vám môže pomôcť prehĺbiť povedomie o vašich potrebách v rámci výživy a môžete tak dlhodobo udržiavať svoje telo v rovnováhe. Všimnete si, že keď cvičíte, máte chuť na výživnejšie jedlá. A keď sa budete lepšie stravovať, budete mať na cvičenie viac energie.

Čo je dokonalé telo?

Dokonalé telo pre mňa nie je len o vzhľade. Je to telo, ktoré je zdravé a vždy pripravené zvládať úlohy kľúčové pre to, aby ste mohli žiť šťastný a plnohodnotný život. Moja definícia dokonalého tela je veľmi osobitá a neustále sa vyvíja. Neexistuje štandard dokonalého tela, a to aj napriek tvrdeniam médií. Vaša rovnica pre dokonalé telo by mala viesť k pocitu blaha a prosperity, zdravému výzoru alebo čo najlepším výkonom, či dokonca kombinácii všetkých troch. Nech je vaša definícia akákoľvek, aby ste boli uspeli, je dôležité mať 100% pozitívny prístup.

Päť P pre dokonalé telo

Použitím päť P môžete získať vaše dokonalé telo a zároveň vám pomôžu začať a udržať si pod kontrolou vašu vlastnú rovnicu pre dokonalé telo.

Poskytovanie

Poskytnite svojmu telu, čo potrebuje. Cieľom vášho denného príjmu je dodať telu dostatok paliva na to, aby mohlo vykonávať základné dennodenné činnosti. Vaše telo potrebuje živiny na to, aby sa zotavilo, doplnilo zásoby a znovu vybudovalo, a to predovšetkým po náročnom tréningu.

Prítomnosť

Dôležitý je dnešok, zajtrajšok totiž nie je zaručený. Každý z nás si už raz v živote povedal: „Začnem zajtra“. Ale čo je zlé na dnešku? Začnite dnes a buďte si vedomí svojich rozhodnutí. Aj tie najmenšie zmeny vedú k veľkým výsledkom. Aby ste však dosiahli zmenu, musíte začať.

Perzistencia

Byť fit a zdravý by nikdy nemalo byť iba krátkodobým cieľom. Áno, vašou motiváciou dostať sa do formy môže byť nejaká blížiaca sa udalosť. Ale na to, aby ste dosiahli dlhodobé výsledky a udržali si zdravé návyky, musíte byť perzistentní a vytrvalí dlhodobo. Vytrvalosť sa vypláca pri stanovovaní nových návykov v rámci zdravého životného štýlu.

Produktivita

Využite svoj čas na maximum. Nech sa každá sekunda počíta. Keď ste na bežiacom páse, nepozerajte telku ani nečítajte knihu. Namiesto toho poriadne zaberte a trénujte intenzívne, hlavne ak nemáte na tréning veľa času. Obmieňajte svoju rutinu, snažte sa, aby bola jednoduchá a čo najpraktickejšia. Úspechy zaručíte stanovením dosiahnuteľných cieľov v rámci pohybu.

Pozhovenie

Ten najlepší darček, aký si môžete dať, je trpezlivosť. Aby vaše telo prešlo zmenou, musíte mu dať čas prispôsobiť sa novému, lepšiemu životnému štýlu a zdravým návykom. Vytváranie dlhodobých dobrých návykov si vyžaduje opakovanie a čas. Najlepšie je vziať to postupne.