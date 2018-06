Rozhodujete sa pre vhodný typ krbu? Teplovzdušné, akumulačné, hypokaustové či teplovodné krby sa môžu rôzne pohrať s teplom vo vašom domove a rovnako sa postarajú o to, aby ste v čase vykurovacej sezóny čo najviac ušetrili na energiách. Pri výbere obkladu na krb sa riaďte predovšetkým typom krbu.

Aký obklad na krb zvoliť?

Len tak si sedieť na pohovke a hľadieť na plamene tancujúce v krbe je veľmi uvoľňujúce a tieto pocity sa ešte viac znásobia, ak si budeme stopercentne istí, že sme pre kvalitu nášho krbu spravili maximum. Všetky fázy pri výbere a navrhovaní krbu sú dôležité. Volíme si miestnosť, kde bude umiestnený, uvažujeme, akú veľkú plochu chceme vykurovať a ako má v dome prúdiť teplý vzduch. Nemenej by nás ale mal zaujímať aj samotný dizajn krbu, pretože ho budeme mať na očiach prakticky navždy. Okrem krbovej vložky sa pod dobrý dojem z krbu podpisuje aj obklad na krb. Podľa toho, aký typ krbu ste si zvolili, sa vyberá aj hrúbka a druh obkladu. Lepiť ťažké druhy obkladu na slabšiu konštrukciu krbu by bol nezmysel, preto by sme si dizajn krbu mali ujasniť ešte pred výberom konkrétneho typu krbu. Hrubý obklad tiež spôsobí pomalšie odvádzanie tepla z tela krbu a zvýšenú teplotu vnútri krbu. Štandardne sa ako obklad na krb používa keramika, žula, travertín, pieskovec, lícové tehly alebo žiarobetónové platne. Všetky obklady sú žiaruvzdorné a veľký efekt docielite napríklad aj tým, ak obklad z krbu použijete i inde v interiéri, dokonca i v exteriéri. Zoženiete ich v rozmanitých farbách a štruktúrach, matné i lesklé. Moderne zariadené interiéry často ako obklad na krb využívajú aj oceľ a betón v rozličných farebných prevedeniach. Kvôli bezpečnosti je lepšie sa vyhnúť horľavým obkladom ako je napríklad drevo. Takéto prevedenie je technicky veľmi náročné vyhotoviť, aby boli dodržané všetky normy a zároveň zachovaná estetika obkladu.

Krb by mal obkladať odborník

Je síce skvelé, ak sa vo vašom okolí nájde niekto s priam univerzálnymi schopnosťami, keď sa vám však ponúkne, že vám váš nový krb za výhodnú cenu sám obloží, radšej taktne odmietnite. Možno ste do svojho krbu investovali veľkú sumu peňazí a bola by škoda nechať si ho znehodnotiť nesprávne zvoleným obkladom alebo jeho neodborným nalepením. Keďže využívaním krbu sa materiály, ktorým je obložený, nahrievajú, to isté platí aj pre lepidlá, ktoré boli pri aplikovaní obkladu využité. Majú mať istú tepelnú odolnosť, aby sa odklady časom nezačali z krbu odlupovať, a čo sa týka obkladového materiálu, odborníci odporúčajú využívať skôr prírodné materiály, z ktorých sa vplyvom tepla do ovzdušia nevylúčia škodlivé látky. Toto isté platí znova aj o samotných lepidlách, ktorých chemické zložky by sa po zahriatí uvoňovali do priestoru, čo môže byť spojené aj s nepríjemným zápachom pri každom kúrení. Na lepenie sa preto používajú špeciálne nezávadné kachliarske lepidlá. Vhodným obkladom na krb alebo pec je skúsenosťami overená keramika, ktorá okrem toho, že dokonale vedie teplo, vylučovaním infračerveného žiarenia pozitívne vplýva na zdravie človeka. Pokojne si však vyberte aj kameň alebo mramor. Všetko záleží od toho, ako veľa si prajete do krbu investovať a aký dojem ním chcete vykúzliť. Aktuálne sú moderné jednoduché krby s čistými líniami a pozornosť sa upriamuje skôr na príjemný pocit tepla a atmosféru, ktorú vykurovaním krbom v priestore vyčaríte.