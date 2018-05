Blížia sa letné mesiace a s tým spojené obdobie dovoleniek a výletov. V prípade že ste sa, tento rok, rozhodli cestovať „low cost“ a nemáte vlastné auto, ideálnou voľbou pre vás je auto požičovňa. V súčasnej dobe je v ponuke nespočetné množstvo spoločností, kde si môžete auto požičať v rôznych cenových kategóriách. Je iba na vás, akú variantu či veľkosť vozidla si zvolíte. V nasledujúcom článku vám poradíme, ako sa vyhnúť možným problémom, ktoré by mohli nastať počas vašej dovolenky.

Poistenie

V každej auto požičovni vám, k vybranému vozidlu, ponúknu portfólio rôznych poisťovacích služieb a iných doplnkových služieb. Mnoho ľudí sa pri otázke či a do akej miery zainvestovať do poistenia v prípade požičaného auta, zamýšľa či je to nevyhnutné.

V cestnej premávke sa však môže stať čokoľvek a preto je vhodné byť pripravený. Ak sa vám ponuka konkrétnej spoločnosti zdá privysoká, investujte trochu času do hľadania tej najlepšej voľby pre vás. Niektoré portály ponúkajú akcie s poistením v cene požičania zadarmo. Samozrejme vždy je vhodné poriadne si prečítať sľubované podmienky. V tomto prípade rozhodne odporúčame zvoliť veľkú, medzinárodnú spoločnosť.

Kedy a na ako dlho si auto požičať?

Sadzby za prenájom auta závisia od počtu dní, ktoré plánujete vozidlo využívať. Vo všeobecnosti platí rovnica – čím viac dní, tým nižšia cena za každý deň. Cena sa však mení aj v závislosti od toho, ktorý deň si vozidlo požičiavate. Vo väčšine spoločností je cena počas víkendu vyššia ako počas pracovného týždňa.

Kde si auto vyzdvihnúť a vrátiť?

V prípade že do dovolenkovej destinácie cestujete lietadlom alebo iným dopravným prostriedkom a rozhodli ste sa požičať si auto na cestovanie po danom území, je najpohodlnejším variantom, vyzdvihnúť si a následne odovzdať auto priamo v letiskovej pobočke. Toto však môže cenu umelo nafúknuť a preto je vhodné zvážiť aj pobočky v centre mesta či inej lokalite. V každom prípade platí – najvýhodnejšie je vrátiť auto do rovnakej pobočky z ktorej ste si ho vyzdvihli.

Pozor na skryté poplatky!

1.poistenie – štandardné poistenie pokryje iba haváriu a krádež. Defekt či rozbité sklo tento typ poistenia nepokrýva a tu je vhodné zainvestovať do doplnkového poistenia.

2. extra vodič – v prípade že auto budete využívať viacerý, spoločnosti si účtujú poplatok od 5 do 10€/deň na každého vodiča. V prípade že počet vodičov neohlásite a niečo sa stane, udalosť nie je krytá poistením.

3. vekový limit – väčšina požičovní vyžaduje minimálny vek vodiča 25 rokov. V prípade že máte menej, môžete sa stretnúť s extra príplatkom vo výške 15 až 20€/deň.

4. čas vrátenia – v prípade nevrátenia vozidla vo vopred dohodnutý čas, môžete rátať s pokutou v hodnote niekoľko desiatok eur.

5. unlimitted mileage – niektoré spoločnosti ešte aj v dnešnej dobe požičiavajú vozidlá iba na určitý počet km. Preto je dôležité skontrolovať či sa toto pravidlo týka aj vášho auta.

Ak ste sa predsa len rozhodli vyraziť na cesty vlastným vozidlom

Využívanie vlastného auta je vždy najjednoduchšie a máte istotu že poznáte jeho reakcie či prípadné závady. Aj tu je však dôležitá dôsledná kontrola pred každou dlhšou cestou. Mnoho ľudí využíva celoročný typ pneumatík. Toto nemusí byť najšťastnejšou voľbou, preto odporúčame staviť na kvalitu a vybrať si napríklad letné pneumatiky Matador. Značka Matador je dôkazom toho, že aj lacné pneumatiky môžu mať špičkové jazdné vlastnosti.

Na záver už iba posledná rada – vždy si dobre skontrolujte auto pri jeho preberaní. Závady zistené po prebratí vozidla a podpise dokumentov sú už vašou zodpovednosťou. Či má vozidlo plechové alebo hliníkové disky, ohláste všetky škrabance zamestnancom ešte pred podpisom dokumentov, vyhnete sa tak následným poplatok za niečo, čo ste nespôsobili.