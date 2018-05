Bratislava, to nie sú len na jej území žijúci a tvoriaci ľudia, ale aj architektúra a budovy, ktoré hlavné mesto Slovenska charakterizujú. Vybrali sme pre vás 5 pozoruhodných objektov, ktoré by ste mali poznať.

1) Budova Slovenského rozhlasu

Základný kameň nezameniteľnej obrátenej pyramídy bol položený v roku 1969, no dokončili ju až o 14 rokov neskôr. Od roku 2017 je táto viac ako 82m vysoká budova Národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska. Svetovým unikátom je Veľká koncertná sieň, visiaca na oceľovej konštrukcii a tvoriaca akýsi „dom v dome“, ktorá ponúka jedinečnú akustiku v rámci porovnateľných siení v priestore strednej Európy. Prvýkrát sa z budovy šírilo „ostré“ vysielanie 27.marca 1985, keď o 4:30 zaznela zvučka programu Dobré ráno.

Budova Slovenského rozhlasu, Autor: Frettie – Vlastní dílo, CC BY 3.0

2) Bratislavský hrad

Azda najznámejšia dominanta Bratislavy leží na skalnom výbežku, v miestach, kde sa našli bohaté archeologické pozostatky ešte z čias Keltov. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 907 a svojho času slúžil ako sídlo rakúsko-uhorských panovníkov – svojich 16 detí tu vychovávala napríklad Mária Terézia. V roku 1811 hrad vyhorel a s jeho obnovou sa začalo až v prvej polovici 50tych rokov minulého storočia, kedy sa zároveň začala riešiť stavba sídlisk a predaj bytov v Bratislave. V súčasnosti je Bratislavský hrad Národnou kultúrnou pamiatkou SR.

Bratislavský hrad

3) UFO

Typická reštaurácia, ktorej sa kedysi hovorilo Bystrica, sa nachádza na hlavici pylónu vo výške 85m nad Mostom SNP. Je prístupná výťahom, ktorý sa z dola až na vrchol dostane za 45 sekúnd, no v prípade núdze je k dispozícii aj schodisko. Ročne túto bratislavskú dominantu navštívia státisíce ľudí, ktorí sa z vyhliadkových plôch môžu pokochať úžasným výhľadom až do vzdialenosti 100km. Od roku 2005 je vyhliadková veža zaradená v organizácii The World Federation of Great Towers.

Bratislavská reštaurácia ve tvare UFA

4) Premiére

Tento projekt je súčasnosťou a najmä budúcnosťou Bratislavy. Mali by ho poznať všetci, ktorí v hlavnom meste Slovenska hľadajú kvalitné, moderné bývanie. Premiére je dielom českej developerskej spoločnosti Finep, stojacej za pražskými projektami Mazanka, City West či bratislavskými Jégého alejami. Premiére ponúka 23 podlaží s bytmi, apartmánmi, štúdiami a tiež 3 podlažnú podzemnú garáž vybavenú nabíjačkami pre elektromobily.

Projekt Premiére od FINEPU

5) Danubiana

Dôkazom tvrdenia, že umenie má moc spájať, je rozhodne Danubiana, jedno z najmladších múzeí moderného umenia v Európe. Leží totiž na rozhraní troch krajín: Maďarska, Rakúska a Slovenska. Projekt je výsledkom spolupráce slovenských a holandských architektov a v roku 2014 ho medzinárodná porota ocenila prestížnou cenou Stavba roku. Cenou Bratislavská čučoriedka, z roku 2016 sa Danubiana definitívne zaradila medzi charakteristické nehnuteľnosti Bratislavy. Takéto novostavby Bratislava veru ponúka zriedkavo.

Museum Danubiana, zdroj: welcometobratislava.eu