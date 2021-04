O pár dní tu máme teplé jarné a následne letné dni. Tie sú veľmi často spojené s nečakanými zmenami počasia vo forme búrok. Búrka na ceste vie prekvapiť nejedného šoféra. Preto by ste mali byť pripravení na všetky varianty počasia a vedieť, ako jazdiť za každých poveternostných podmienok.

Predpovede nie sú len o pekných rosničkách

Pred dlhšou cestou nie je na škodu si pozrieť predpoveď počasia. Poteší vás pohľad na pekné rosničky a navyše budete vopred vedieť, aké nástrahy na vozovke môžete očakávať. Ak hlásia naozaj extrémne počasie, je lepšie cestu na čas odložiť. Veľmi silný vietor neudrží na vozovke ani vozidlo, ktoré má najlepšie letné pneumatiky. Ak napriek nepriaznivej predpovedi musíte šoférovať, prispôsobte jazdu podmienkam na ceste. Nie je na škodu jazdiť pomalšie ako zvyčajne. Napríklad počas silnej búrky nejde len o bočný vietor, ale aj o vetvy, prach a rôzne iné predmety, ktoré môžu preletieť pred vašim vozidlom. Možno vás bude lákať zastaviť, ale lepšie je ísť pomalšie, ako stáť na neprehľadnom mieste.

Najnebezpečnejšie momenty počas búrky

Najväčšie riziko počas búrky vám hrozí pri predbiehaní. Test pneumatík preukázal, že prudké zmeny prúdenia vzduchu vo veľkej rýchlosti plus mokrá vozovka enormne znižujú schopnosť pneumatík priľnúť k vozovke. Ak je na vozovke malý priestor pre vyrovnanie vozidla počas nárazového vetra, radšej sa predbiehaniu vyhnite. Obzvlášť obozretní buďte na mostoch a otvorených priestranstvách, kde môže prísť k veľmi silným vzdušným vírom a náporom. Veľké vozidlá majú na týchto miestach problém s balansom. Vyhýbajte sa vode stojacej na vozovke a veľkým kalužiam. Pri nájazde do hlbšej vody vám hrozí riziko aquaplaningu, poškodenia prevodovky, kotúčov bŕzd a natečenie vody do motora.

Ako predísť pohrome

Vždy majte svoje vozidlo v perfektnom technickom stave. Kontrolujte tlak v pneumatikách, ich stav, majte správne nastavenú geometriu, skontrolovaný motor, funkčné stierače. Vždy platí pravidlo, že je potrebné, aby ste boli vidieť. Počas búrky to platí dvojnásobne. Nezabudnite zapnúť všetky svetlá vrátane hmloviek. Ak je búrka naozaj extrémna, snažte sa nájsť bezpečné miesto na zastavenie – odpočívadlo, čerpacia stanica. Nikdy nezastavujte pod stromami. Buďte vždy pripravení na útek t.j. pri státí v búrke nechajte radšej zapnutý motor i svetlá.