Čas plynie obzvlášť pomaly, ak neviete, čo so sebou. Vybrali sme pre vás päť najpredávanejších kníh, ktoré vám spestria večer zaujímavými príbehmi.

A possible life od Sebastiana Faulksa

A possible life je román súčasného britského prozaika Sebastiana Faulksa, autora bestselleru Birdsong. Na prvý pohľad sa zdá, že kniha pozostáva z piatich nezávislých príbehov, ktoré rozprávajú o piatich rôznych osudoch. Akcia sa koná v rôznych časoch, na rôznych kontinentoch, ale všetky sú nenápadne spojené. Anglický filológ Jeff Talbot, ktorý sa pridal k bojovníkom francúzskeho odboja, nevie, že ho čaká peklo nemeckého koncentračného tábora. Billy, ragamuffin sa ocitá vo viktoriánskej dielni. Na konci 21. storočia urobí talianska neurologička Elena Duranty objav v globálnom meradle, ktorý dokazuje, že ľudské „ja“ má fyzickú povahu. Temná roľníčka Jeanne z francúzskeho vidieka, v napoleonskej ére žije v zajatí stredovekých predsudkov. Anna, autorka a interpretka ľudových piesní, urobí v Amerike prevrat v 60. rokoch … Kde však Elena vzala sošku Madonny, ktorá patrila Jeanne? Čo je to za záhadný zdroj, z ktorého Anna čerpá svoje prenikavé obrazy? A akými záhadnými spôsobmi skončí jej milenec, rockový gitarista Jack, v starom viktoriánskom dome?

Dievča vo vlaku od Pauly Hawkins

Táto senzačná detektívka sa predala po celom svete v miliónoch kópií a bola preložená do 44 jazykov. DreamWorks ju už pripravuje na sfilmovanie.

Rachel každý deň cestuje do Londýna prímestským vlakom a každý deň zastaví pred rovnakým domom. Je domovom manželského páru, ktorý sa podľa Rachel javí ako dokonalý. Vidí ich na verande tak často, že začne mať pocit, akoby ich poznala. Dala im dokonca falošné mená: Jess a Jason. Jedného dňa ale uvidí v okne vlaku niečo šokujúce a dokonalý obraz sa navždy rozpadne. Na druhý deň sa v novinách objaví správa, že Jess chýba. Rachel má podozrenie, že policajnému vyšetrovaniu môže pomôcť iba ona.

Láska v Paríži od Nicolasa Barreau

Alain Bonnard, nenapraviteľný romantik a idealista, vlastní v Paríži malé kino „Cinema Paradise“. Nie sú tu žiadne hollywoodske trháky ani popcorn – premietajú sa filmy pre úzky okruh patrónov a majú nostalgickú atmosféru starého kina. Každú stredu prichádza do kina milé dievča v červenom kabáte menom Melanie, ktoré vždy sedí v sedemnástom rade. Jedného dňa Alain naberie odvahu, pozve ju na večeru a … zamiluje sa do nej. O pár dní neskôr sa Alainov život náhle zmení, postretne ho šialená udalosť, ktorá sa stane v kine. To všetko by mohol byť úžasný dar osudu, nebyť zmiznutia Melanie.

Central Park od Guillaume Musso

Central Park je akčný román jedného z najpopulárnejších spisovateľov v modernom Francúzsku. Za prvé tri dni po vydaní knihy sa predalo 75 000 výtlačkov!

New York, Central Park. Alica sa zobudila na lavičke a zistila, že je spútaná s cudzincom. Ukazuje sa, že cudzinec je jazzový hudobník. Ani on, ani ona nechápu, ako sa dostali do tejto extravagantnej situácie.

Možno je to dané povolaním Alice – je policajtkou a pred pár rokmi vyšetrovala prípad sériového vraha Erica Vogueho. Je Vogue nažive a mstí sa jej takto? Otázok je viac ako odpovedí. Ale Alice si je istá, že dokáže rozmotať túto spleť.

Bujná fantázia Olivie Joulesovej od Helen Fieldingovej

Neúnavnú Bridget Jonesovú vystriedala nová postava – Olivia Joules. Je krásna a sebavedomá, ale neustále sa ocitá v zúfalých situáciách. Olivia je presvedčená, že keď píše eseje o móde, mrhá sa jej talentom, pretože je schopná viesť skutočné novinárske vyšetrovanie. Bohužiaľ, jej kolegovia neveria v jej silu. A môže za to Olíviina bohatá predstavivosť! Na istej spoločenskej párty stretne fešného Francúza Pierra Ferrama, producenta, ktorý sa do nej zaľúbi na prvý pohľad. Mohol by to byť začiatok romantického príbehu, ale intuícia Olivii hovorí, že Pierre vôbec nie je tým, za koho sa vydáva. Olivia má v úmysle vyriešiť túto záhadu.