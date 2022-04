Časy, kedy boli celé plochy stien prikryté obývacími stenami, sú už dávno preč. Teraz sa zbavujeme všadeprítomných políc a skriniek v prospech dekoratívnych predmetov, ktoré majú vytvoriť pocit otvoreného, odľahčeného a povzbudivého priestoru na trávenie času. V súčasnej dobe je obývacia izba nielen epicentrom rodinného života, ale aj odrazom estetiky tých, ktorí tam bývajú. Preto v nej hrajú veľkú úlohu dekorácie. Aké sú najobľúbenejšie motívy? Makramé, akrylové obrazy a rôzne typy grafiky.

Moderná galéria u vás doma

Treba uznať, že výber obrazu do obývačky nie je ľahký, a z rôznorodosti štýlov, žánrov a foriem sa nám môže zatočiť hlava. Ako si vybrať perfektný obraz do obývačky? Predovšetkým by sme sa nemali riadiť módou a prevládajúcimi trendmi, ale vlastným zmyslom pre estetiku a štýl. Nie je nič horšie ako populárna a módna dekorácia, ktorú vidíme doma, v kaderníckom salóne, obľúbenom seriáli a ešte aj v reštaurácii. Stojí za to si vybrať niečo vlastné, prispôsobené interiéru, a nie cudziemu vkusu.

Veľký výber rôznych motívov a zároveň štýlovú a atraktívnu formu ponúkajú akrylové obrazy. V mnohých tlačiarňach, vrátane tých internetových, si môžete navyše objednať vlastný akrylový obraz vytvorený napr. podľa fotografie. Spolu s vhodnou a doplnkovou grafikou umožní vytvoriť v interiéri domova jedinečnú galériu nášho najkrajšieho umenia, a to určite urobí dojem. Za zváženie tiež stojí vytvorenie akrylového obrazu z detských kresieb. Takáto dekorácia do obývačky bude jedinečná!

Každý si tu nájde niečo vhodné pre seba. Akrylové obrazy sú moderným umením, ale siahajú aj po klasických motívoch, ktoré umožňujú vyzdobiť ako vintage, tak aj glamour obývaciu izbu.

Akrylové obrazy – pohodlie a estetika

Akrylové obrazy sú skvelým riešením pre tých, ktorí milujú čistotu. To preto, že sa z nich veľmi ľahko odstraňuje prach bez toho, aby sa narušila štruktúra obrazu. Sú tiež odolné proti poškodeniu a farby zostávajú stále rovnaké po mnoho rokov. Okrem toho sú akrylové obrazy oveľa ľahšie ako obrazy na skle. Nevyžadujú žiadne dekoratívne rámy, ktoré určite potešia milovníkov minimalizmu. Hodia sa do rôznych interiérov a skutočnosť, že si môžete vytvoriť vlastnú grafiku ponúka mnoho možností. Akrylové obrazy vyzerajú veľmi esteticky a elegantne, čo z nich robí hodnotné a zároveň nenápadné dekorácie, ktoré sa hodia pre rôzne interiéry.