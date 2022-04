Usporiadanie interiéru kuchyne by malo byť starostlivo premyslené. Koniec koncov, táto miestnosť musí byť predovšetkým ľahko udržiavateľná v čistote. Pri navrhovaní vlastnej kuchyne býva častým problémom, čo umiestniť v kuchyni medzi skrinky. Pri nasledovaní módnych trendov nesmieme zabudnúť zvoliť riešenie odolné voči nečistotám, vlhkosti a vysokým teplotám. Na trhu je k dispozícii mnoho možností, ktoré sa odlišujú cenou a funkčnosťou. V tomto článku preberieme najobľúbenejšie nápady, čím nahradiť kachličky v kuchyni, aby vyzerala krásne.

Tapeta

Aj keď sa to nezdá, moderné tapety môžu slúžiť ako dekorácia kuchyne. Samozrejme, nebudú to obyčajné papierové tapety, ale špeciálne tapety určené na použitie v kuchyni. Najčastejšie sú vyrobené z vinylu, ktorý je odolný proti poškodeniu a trvanlivý. Tapety do kuchyne sa vyrábajú aj zo sklenených vlákien. Je to materiál odolný voči pôsobeniu vody a ohňa a navyše sa ľahko udržuje v čistote. Tapeta je vďaka mnohým atraktívnym vzorom vynikajúcou voľbou na povrchovú úpravu kuchyne. Ak chcete dosiahnuť realistický alebo osobitý efekt, potom môžete použiť fototapetu. Pred výberom konkrétneho výrobku venujte pozornosť tomu, či je materiál umývateľný a odolný voči vode a ohňu.

Farba

Keď premýšľame o tom, čo dať na kuchynskú stenu namiesto keramických obkladov, len málokto uvažuje o farbe. Ide však o relatívne lacný a jednoduchý spôsob, ako zakryť stenu medzi skrinkami. Rovnako ako pri tapete, nemôže to byť rovnaká farba, ktorú použijeme napríklad v obývačke. Farba do kuchyne by mala byť čo najkvalitnejšia (najlepšie triedy 1) kvôli možnosti mokrého drhnutia a odolnosti proti vodnej pare. Dobrou voľbou budú keramické alebo latexové farby určené na maľovanie kuchynských stien. Aby farba vyzerala v našej kuchyni esteticky, musíme zaistiť, že bude povrch steny dokonale hladký.

Čo takto industriálny štýl?

V posledných rokoch je stále viac kuchýň zariaďovaných v loftovom štýle. Ide o odkaz na bývalé priemyselné továrne, takže tu nechýba betón a tehly. Tieto materiály je možné šikovne použiť ako dekoráciu medzi kuchynskými skrinkami. Musíte sa však uistiť, že ide o špeciálne materiály určené na použitie v kuchyni.

Odporúčame tiež vinylové koberce v loftovom štýle, ktoré dokonale doplnia interiér a dodajú mu charakter.

Architektonický betón

Architektonický betón dodá kuchyni moderný charakter. Pokiaľ ním chcete vyzdobiť priestor medzi skrinkami, nesmiete zabudnúť na správnu ochranu špeciálnymi prostriedkami s hydrofóbnymi vlastnosťami. Umožní to obmedziť absorpciu vody a ľahšie čistenie.