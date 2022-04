Závesy a záclony sú bez najmenších pochybností najelegantnejšími prvkami každého domu či bytu. Vďaka nim sa dá perfektne dotvoriť štýl bývania a zútulniť každý dom. Nie sú ale len ozdobou našich príbytkov. Záclony prepustia do domu dostatok denného svetla ale zároveň zabránia zvedavým pohľadom okoloidúcich nakúkať do domácnosti. A ak potrebujete miestnosť zatemniť, zabrániť prieniku svetla z vonka dnu stačí len zatiahnuť závesy, alebo spustiť rolety.

Aj keď sa môže zdať, že vás tento bytový textil nemôže už ničím prekvapiť je pár zaujímavých faktov o závesoch a záclonách, o ktorých možno nemáte ani tušenia.

1) História

Bytový textil sa objavil už pred pár storočiami. Nie síce v takej podobe ako ho poznáme teraz ale predsa. Záclony sa používajú už celé stáročia. V starej Číne a Egypte sa vyrábali z bambusu alebo trstiny. Slúžili hlavne na zabránenie vniknutia prachu a špiny z ulice do domov. Neskôr trstinu a bambus vystriedali kusy látky, ktoré sa vešali na dvere aj okná. Odtiaľ bol už len krok k objaveniu slávnych rímskych roliet.

2) Chladenie

V chladnejších oblastiach sa ako závesy používala zvieracia koža. Okrem toho, že zmiernila prienik teplého (ale aj chladného) vzduchu do domu zabránila aj prieniku prachu a nečistôt z vonka dnu. Zvieracia koža sa tiež používala aj na ochladenie príbytkov. Koža sa namočila do studenej vody a zavesila na okná alebo dvere. Následne stačil už aj malý vánok na to, aby sa chladný vzduch z okolia mokrej kože dostal do domu.

3) Farby

Vo viktoriánskej ére boli farebné látky veľmi drahé. Farebné závesy a záclony si tak mohla dovoliť len vyššia trieda. Dnes si môžete vybrať závesy z množstva rôznych farebných odtieňov, vzorov a materiálov za rozumné ceny.

4) Znižovanie CO2

Je vedecky dokázané, že závesy z prírodných a ekologických materiálov môžu znižovať hladinu oxidu uhličitého v domácnosti.

5) Žalúzie

Môže sa zdať, že žalúzie sú modernou tieniacou technikou. Nie je tomu ale tak. Žalúzie sú perzským vynálezom, ktorý sa v 18. storočí dostal do Benátok. Odtiaľ sa rozšíril do celej Európy.