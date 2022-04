Hľadáte ideálnu obuv na teplejšie mesiace? Mala by byť pohodlná, praktická a ľahká, aby vám zaručila vhodnú oporu na každý deň. Zároveň vám určite záleží na tom, aby najnovšie tenisky, ktoré sa stanú súčasťou vášho šatníka nasledovali aktuálne trendy. Nadchádzajúcu sezónu budeme aj naďalej s nostalgiou pozerať do budúcnosti – najmódnejšie tenisky na jar predstavujú bezprostredné pokračovanie alebo zmodernizovanú variáciu kultových modelov známych značiek ako Nike, Converse alebo Vans. V Sizeer nájdete tú najlepšiu ponuku, pomocou ktorej stvoríte mnoho zaujímavých setov na každý deň. Zistite, aké teniskové novinky na vás čakajú túto jar!

Nike Air Force 1 „07

Módne tenisky na jar 2022 tvoria predovšetkým modely v retro duchu. Preto sú Nike Air Force 1 „07 ideálnou voľbou na nadchádzajúcu jar! Jedna z najznámejších kolekcií značky vznikla na začiatku 80. rokov s myšlienkou na basketbalistov. Obuv rýchlo prenikla aj do mestských ulíc a na jej popularitu mala obrovský vplyv podrážka, v ktorej bol obsiahnutý vankúšik Air-Sole. Vďaka tomuto elementu komfort nosenia vystúpil na úplne inú úroveň. Verzia ’07 je zmodernizovaným vydaním prototypu, ktorý bol v priebehu rokov zdokonalený technológiou použitou v projekte z 80. rokov. Nike Air Force 1 ‘2022 majú vysokú aj nízku verziu, avšak na jar sa osvedčia strihy so zníženým zvrškom. Air Force 1 ’07 sú pánske tenisky na jar, ktoré sa dobre kombinujú s casualovými setmi s džínsami alebo joggermi, a tričkami s logom obľúbenej značky. V dámskych outfitoch sa bezchybne osvedčia so športovými legínami, ako aj šatami.

adidas Forum Bold

Streetwear je vašou vášňou? V tom prípade si vyberte adidas Forum Bold! Sú to tenisky, ktoré predstavujú konkurenciu pre Nike Air Force 1 – boli navrhnuté v roku 1984 na hru basketbalu podobne, ako slávny model oregonskej značky. Minimalistický projekt rýchlo vykročil na ihriská a v súčasnosti sa vracia do ulíc v zmodernizovanom vydaní. Obuv si zachovala elementy charakteristické pre originál: kožený zvršok, klasický systém šnurovania či minimalistické logá, inováciu zase predstavuje hrubšia podrážka vo forme platformy. V dámskej verzii sú tenisky dostupné v pekných pastelových farbách, ktoré sú ideálne do jarných outfitov. Skvele dopĺňajú sety s úzkymi džínsami a voľnými tričkami či mikinami. Dobre sa osvedčia aj v spoločnosti šiat či tenisových sukní. Sú to dokonalé dámske tenisky na jar, keďže v sebe spájajú to, čo je najlepšie – premyslený projekt, záruku pohodlia a výnimočný vzhľad.

Jordan Max Aura 3

Basketbalové modely ostávajú súčasťou trendov, takže nemôžeme zabudnúť na najznámejšiu basketbalovú obuv – Jordan Max Aura 3! Projekt bol inšpirovaný tradíciou značky. Viditeľný vzduchový vankúšik Air Sole zaručuje ľahkosť, odpruženie otrasov a pohodlie pod pätou. Výrazné logo sa nachádza na vyprofilovaných detailoch vonkajšej a strednej podrážky. Všimnete si ho v podobe výšivky na jazyku aj na bokoch zvršku. Gumená vonkajšia podrážka má klasický dezén s vrúbkami, vďaka čomu zaručuje priľnavosť na rôznych povrchoch. Predné a zadné časti gumy majú zárezy pre zníženie váhy obuvi a zvýšenie pružnosti vonkajšej podrážky. Pánske tenisky na jar Jordan Max Aura 3 môžu predstavovať bezchybný základ streetwearového outfitu. V spojení s voľnými džínsami a mikinou s kapucňou tvoria ideálny set na stretnutie so známymi v meste.

Vans UA Old Skool

Pokračovanie inšpirácií štýlom vintage! V roku 1977 projektanti značky Vans stvorili obuv s myšlienkou na jazdu na skateboarde. Šnurované tenisky si rýchlo podmanili parky a stali sa jedným z najobľúbenejších mládežníckych modelov. Po mnohých rokoch tieto tenisky aj naďalej nadchýnajú svojim dizajnom a charakteristický jazz stripe umiestnený na zvršku obuvi Old Skool je známy každému milovníkovi street štýlu. Tenisky Vans majú v najklasickejšom vydaní čierny zvršok s bielym prešívaním, ale značka prichádza s viacerými farebnými vydaniami, ktoré bezchybne doplnia jarné a letné sety. Často vyberaným vzorom je šachovnica a v dievčenských outfitoch sa ideálne osvedčia kvetované potlače. Ak milujete monochromatické riešenia, pánske Vans UA Old Skool vo verzii all black budú najlepšie. Tieto tenisky vyzerajú skvele v casualových lookoch, ako aj tých v štýle skater boy.

Converse Chuck Taylor All Star Lift

Ak hovoríme o teniskách, nemôžeme vynechať najkultovejšieho výrobcu, čiže Converse! Modely tejto americkej značky si môžeme v jarných setoch všimnúť veľmi často. Najtypickejším projektom je kolekcia Chuck Taylor All Star Lift, ktorej korene siahajú do 20. rokov 20. storočia! Túto sezónu si vyberáme obuv na platforme, ktorá zapadne do estetiky 90. rokov a minulú sezónu sa stala opäť populárnou, pričom zatiaľ nič nenaznačuje, že tento rok to bude iné! Tenisky sú dostupné v dvoch verziách: s nízkym alebo vysokým zvrškom. Oba typy je možné skvele skombinovať. Zvýšený strih dokonale zapadne do setov s grungeovým charakterom – v spojení s roztrhanými džínsami, károvanou košeľou a voľnou koženou bundou stvoríte set v štýle Kurta Cobaina. V dámskych outfitoch môžete tenisky Converse zostavovať s jednoduchými šatami alebo tylovými sukňami. Uprednostňujete športový look? Tenisky s hrubou podrážkou budú vtedy dobre vyzerať s joggermi – v dámskych, ako aj pánskych setoch!