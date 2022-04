Ak aj vy obľubujete spôsob života, ktorý sa nesie v štýle škandinávskeho Hygge, čo predstavuje pohodu a spokojný, kľudný život, máme pre vás tip na dlhé zimné večery. Hygge ako spôsob útulného života môže pre vás predstavovať oddych a relax, vďaka ktorému zabudnete na stres a naplno sa uvoľníte.

Každodenný stres u žien spôsobuje podráždenosť, úzkosť, dokonca aj depresie. Relax je preto nesmierne dôležitý, najmä kvôli duševnému zdraviu človeka. Ľudia častokrát zabúdajú na psychohygienu a myslia len na fyzické zdravie. Rozvoj kreativity môže byť skvelým lekárom pre váš stres a uvoľnenie mysle pri kreatívnej činnosti môže mať pre vás dlhodobé pozitívne účinky.

Maľovanie podľa čísel

Jedným zo skvelých spôsobov, ako môžete rozvíjať svoju kreativitu a cit pre umenie, a zároveň pri tom relaxovať je práve maľovanie podľa čísel. Ide o spôsob maľovania, pri ktorom nemusíte byť nadaný ako Leonardo da Vinci či Van Gogh, ale jednoduché čísla a s nimi spojené farby vás privedú ku výsledku, ktorý stojí za vystavenie. Pre mnohé ženy je práve maľovanie spôsobom pre sebarozvoj a môže to mať dokonca aj pozitívny vplyv na ženské sebavedomie. Ako je to možné?

Sebarealizácia s umeleckým výsledkom

Ako sme už vyššie spomenuli, pre maľovanie podľa čísel nemusíte disponovať špeciálnym talentom, stačí trochu nadšenia a voľného času. Ak chcete rozvíjať svoju kreativitu a zároveň pritom relaxovať, vaša myseľ si skvelo oddýchne pri maľovaní, ktoré je úplne jednoduché a dostupné pre každého. Každá žena má v sebe kreatívneho ducha, jediné čo potrebuje je pre neho malá iskra, ktorá rozhorí plameň umenia. Pri maľovaní obrazov podľa čísel totiž dospejete nie len k oddýchnutej mysli, ale aj k umeleckému výsledku, ktorý si môžete zavesiť na stenu a hrdo ho ukazovať známym.

Ručne maľované obrazy

Ako iste viete, zvyčajne ľudia, ktorí si potrpia na umenie dokážu za ručne maľované obrazy zaplatiť nemalé sumy. Ten, kto má cit pre umenie, dokáže oceniť všetko to, čo je prevedené na ručne maľovanom obraze a náležite zaň aj zaplatí cenu, bez ohľadu na rozpočet. Práve preto sú ručne maľované obrazy také vzácne, a aj vy sa môžete stať jedným z maliarov.

Zábava a relax je v prvom rade to, čo pre vás môže predstavovať ručné maľovanie obrázkov. Predstavte si dlhý zimný večer a vašu kreatívnu chvíľku, pri ktorej síce nemusíte ostať vážnou, no môžete ukázať, čo je vo vás. Jednoducho stačí vytiahnuť plátno s číslami a maľovať tak, aby ste boli spokojná s výsledkom. Ak ste už vyrástli z antistresových omaľovánok, je čas sa posunúť na vyšší level a stať sa ozajstnou umeleckou dušou. Pokiaľ trávite radšej sobotný večer u seba doma v pokoji a tichu než na nejakej párty, kde je hluk a priveľa ľudí, užite si svoj pohodový večer s obrazmi, ktoré budú formou vášho prejavu. Či už ste sama alebo s priateľom či rodinou, maľovanie si môžete užívať každý zvlášť alebo spoločne.

Ako začať maľovať

Hovorí sa, že začiatky bývajú ťažké, no v tomto prípade to tak vôbec nie je. Pokiaľ ste pripravená posunúť sa s vaším maľovaním omaľovánok či aplikácií v mobile s podobným obsahom maľovania podľa čísel ďalej, je čas kúpiť si plátno a priraďovať danú farbu ku číslu naživo a vo veľkom. Vaša umelecká duša bude plesať radosťou pri činnosti, ktorá vo vás vyvolá to najlepšie a vy budete maľovať jednoducho a s ľahkosťou, pri ktorej nebudete musieť vašu myseľ sužovať žiadnym stresom ani negatívnymi myšlienkami. Jednoducho krása, len vy a vaše obrazy.

Predstavte si, ako bude niektoré dielo z ruky ozajstných umelcov visieť práve u vás v obývačke, a vy budete môcť povedať, že ste to maľovali vy, pričom vaše sebavedomie naberie nový rozmer. Obraz môže vyzerať takmer identicky, až na to, že bude vašim vlastným dielom. Výhodou obrazov maľovaných podľa čísel je aj to, že môžete mať doma obraz podľa vašej predstavy a vášho obľúbeného štýlu. Je úplne jednoduché zvoliť si konkrétny obraz, ktorý sa vám páči a ktorý pre vás predstavuje hĺbku umenia a namaľovať si ho sám vo vlastnom byte.

Môžete byť šťastnejší vďaka maľovaniu?

Odpoveď je určite áno, nakoľko maľovanie prinesie do vášho života dobrú náladu a optimistický pohľad na život. Môže to byť práve tým, že si uvedomíte, že to vy ste strojcom svojho šťastia, tak, ako bude namaľovaný obraz práve vami príjemný a estetický na pohľad. Vďaka maľovaniu budete rozvíjať aj svoju trpezlivosť a vaše negatívne emócie sa pomocou tejto činnosti zredukujú na minimum.

Aké motívy obrazu si zvoliť?

Veľmi obľúbeným motívom pre umelcov je práve príroda. Je to najmä kvôli hravosti farieb a hlbokému prepojeniu človeka a prírody, pri ktorom umelecký dojem z obrazu naberá ešte viac na obrátkach. Prečo je to tak? Krajiny a rôzne zátišia vyvolávajú na pohľad práve tie pokojné miesta, pri ktorých umelecká duša nachádza pochopenie a relax, ktorý sa spája so štýlom Hygge. Príroda predstavuje pokoj, ktorý v hlučnom prostredí každodenného života nemožno nájsť. Práve preto sa umelci uberajú práve týmto smerom a pohľad na namaľovanú krajinu je pre nich pokojom a bázňou na duši. Obraz si môžete vybrať aj na motív ročného obdobia, či už takého, ktorý je vášmu srdcu najbližšie alebo jednoducho podľa toho, s akými farbami sa túžite vyhrať. Je len na vás, či zvolíte obraz so zimou, kde bude dominantná biela a modrá alebo obraz plný jarných či letných farieb, ktoré budú hrať žltou a zelenou.

Rovnako ako príroda predstavuje pokoj pre človeka, takisto aj motív kvetov môže u žien predstavovať silný pocit umeleckosti. Kvety vo váze pre ženu znamenajú domov a rodinu, radosť a pokoj. Tento motív a rôzne kvety môžu byť pre vás taktiež skvelým umeleckým zážitkom.

Maľovanie vlastnej fotografie

Keďže ide o maľovanie podľa čísel, predstavte si, že dokážete namaľovať aj samy seba. Ak máte nejakú obľúbenú fotografiu, či už svoju alebo vašich detí či čohokoľvek, čo pre vás predstavuje niečo krásne, vyberte si ju a nechajte si ju vytvoriť pre prevedenie na váš vlastný maľovaný obraz. Nie nadarmo sa hovorí, že je niekto krásny ako maľovaný obrázok. Obraz vlastnej fotografie môže byť pre vás posunom o ďalší stupienok hore, pretože vaše hobby sa môže rozvíjať ďalej a vy môžete prijímať ďalšie výzvy. Vlastná fotografia ako ďalší level maľovania podľa čísel nie je ničím náročným. Stačí na fotografiu zachytiť práve to, čo by ste chceli mať na vymaľovanom plátne a následne fotografiu posunúť na ďalšie spracovanie, vďaka ktorému sa budete môcť posunúť k ďalšiemu bodu. Tým bude práve vaše rozvíjanie sa a maľovanie. Predstavte si napríklad vašu svadobnú fotografiu, ktorá už nemusí byť len vytlačená na veľkom plátne, ale môže byť vami namaľovaná. Je to nie len forma vášho prejavu, ale aj spôsob relaxu a prehĺbenie toho umeleckého vo vás.

Pre vami zvolenú fotografiu si môžete zvoliť aj vlastný rozmer plátna, ktoré chcete maľovať farbami. Prijmite túto výzvu aj vy a doprajte si umelecký zážitok a príjemný oddych pri krásnej činnosti.

Kde začať?

Pre začiatok maľovania obrazov podľa čísel vám môžeme odporučiť spoločnosť Zuty, ktorá svoje produkty prezentuje ako spôsob zábavy a relaxu pre všetkých. Ich top ponuka predstavuje obrazy s rôznymi krásnymi motívmi kvetov, prírody či dokonca aj obľúbených postáv z filmových spracovaní. Nájdete tam aj motívy rôznych zvieratiek, ktoré pre vás môžu byť okrem umeleckých aj symbolické. Zaujímavosťou ponuky sú aj rôzne stupne náročnosti, z ktorých si môžu vyberať začiatočníci, ale aj skúsení maliari.

Okrem relaxu sa pri maľovaní budete môcť aj vzdelávať. Nejde len o teoretické vedomosti o obrazoch a umení, ale aj o praktické vyskúšanie si toho, ako funguje maľovanie, čo pri ňom treba robiť a ako pri tom postupovať. Správny postup vás totiž môže priviesť ku krásnemu umeleckému výsledku. Dôležitá vlastnosť pri maľovaní je trpezlivosť, a to, že obraz začnete a dokončíte pre vás bude malým úspechom, vďaka ktorému vzrastie vaše sebavedomie.

Obraz ako darček

Doprajte sebe aj vašim blízkym možnosť vyskúšať si namaľovať vlastný obraz. Vďaka jednoduchému postupu si obraz dokážu namaľovať aj deti a ich kreativita tak bude rozvíjaná už od útleho veku. Takýto obraz môže byť vhodný darček pre vaše kamarátky, mamy či dcéry, dokonca aj pre mužov. Príležitosť namaľovať si svoj vlastný obraz bude určite veľkým potešením a prekvapením. Ak chcete, obraz môžete namaľovať aj vy samy a následne ho darovať už ako hotové dielo. Pretože ručne vyrobený darček je vzácny darček, a určite sa pri slovách ,,toto som ti namaľoval/a“ poteší každá umelecká duša.

Maľovanie nemusí byť len zábavou pre malé deti, ale môže byť aj relaxom pre dospelých, ktorí potrebujú oddych a nájdenie pokoja uprostred veľkého chaosu. Každý človek by si mal vedieť nájsť čas pre seba a svoj vnútorný rozvoj a maľovanie obrazov podľa čísel je práve jedným zo skvelých spôsobov. Buďte aj vy maliarmi a umelcami, nepotrebujete na to veľký talent ani hľadanie nápadov na dne fľaše od alkoholu. Stačí vám plátno, rám, farby, štetec a chvíľka pre seba, ktorú môžete opakovať znovu a znovu, každý večer, vďaka čomu nájdete svoj vlastný pokoj.