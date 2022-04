Garáže, naše sklady nepotrebného i potrebného náradia, sa dajú zariadiť tak, aby ste sa v nich vedeli krásne zorientovať, nájsť všetko, čo hľadáte a pri parkovaní auta nezažívať zopár malých infarktov z prípadného oškretia laku.

Ako na to? Veľmi jednoducho. Stačí použiť ten správny nábytok, veci ukladať logicky a vedieť, na čo presne chcete vašu garáž využívať.

Nech už vašu garáž využívate na čokoľvek, základom jej usporiadania je dostatok úložného priestoru. V garážach najlepšie využijete vysoké kovové regály, ktoré siahajú od podlahy po strop. Môžete nimi obložiť všetky steny, čím sa síce mierne zmenší celkový rozmer miestnosti, na druhej strane je takéto riešenie omnoho praktickejšie, pretože vám ostane dostatok voľného priestoru v jej strede.

Druhým dobrým riešením sú plastové boxy, ktoré môžete uložiť do regálov alebo voľne na seba. Druhý spôsob je trochu menej praktický, pretože ak budete chcieť vybrať niečo zo spodného boxu, musíte zložiť tie vrchné. Nástenné držiaky na pracovné či záhradné náradie by v garáži určite nemali chýbať. Nezaberajú žiadne miesto a zároveň poskytujú kopec priestoru na uloženie vecí, ktoré potrebujete mať po ruke.

Nech už sa rozhodnete pre ktorékoľvek riešenie, používajte len také kusy „garážového nábytku“, ktoré odolávajú vlhkosti a uložené predmety ochránia pred hlodavcami, hmyzom, prachom, špinou a vodou. Drevené skrine či police je lepšie nahradiť kovovými kúskami, a pri regáloch myslite na ich celkovú nosnosť.

Usporiadanie vecí v garáži

To, ako presne a kde presne poukladáte jednotlivé veci v garáži, je samozrejme iba na vás. Dajte si pozor len na jednu vec, a to, aby boli všetky predmety uložené logicky. Tak napríklad, keď do garáže odložíte sezónne topánky, môžu byť pokojne položené aj v menej dostupných poličkách. To platí pri všetkých veciach, ktoré nevyužívate priebežne.

Keď odkladáte sklíčka na zaváranie, hrable, lopaty, elektrické bicykle či hračky do pieskoviska, teda predmety, pri ktorých nie je jasné, kedy presne ich budete potrebovať, uložte ich vždy na dostupné miesto – napr. do horných boxov, predných poličiek alebo závesných držiakov. Zdá sa to ako taká blbosť, avšak práve nelogicky rozmiestnené veci stoja za chaosom, s ktorým v garáži možno teraz bojujete aj vy.

Osvetlenie

Ako osvetlíte garáž, závisí hlavne od spôsobu jej využitia. Pri parkovaní vám stačí jedno klasické stropné svetlo. Ak si v garáži zriadíte sklad, nezabudnite na dostatočné osvetlenie jednotlivých regálov a poličiek. Oceníte to, keď sa večer vydáte hľadať zaváracie sklíčka alebo sezónne oblečenie.

Dôležitou otázkou je, aké svetlo v garáži využiť. Mnohým z vás napadne klasická žiarovka alebo naopak halogénový reflektor. Dnes už však poznáme o čosi lepšie riešenia.

Asi najlepším spôsobom, ako osvetliť garáž, sú LED panely. Umiestňujú sa na strop, sú extrémne úsporné, majú dlhu životnosť, neblikajú a miestnosť osvetľujú dokonale rovnomerne.

Pokiaľ potrebujete viac svetla, halogénový reflektor môžete tiež nahradiť tým LED-kovým. LED reflektory majú omnoho lepšiu svetelnosť a sú najmä omnoho úspornejšie. Navyše sa nenahrievajú, čo je v malom a uzavretom priestore, akým je garáž, extrémne podstatné.

Skladovanie v garáži

Drvivá väčšina ľudí garáž nevyužíva len na parkovanie auta, ale aj ako sklad všetkého, čo momentálne nevyužíva. V tomto prípade sa už musíte zamyslieť trochu viac. Najlepším riešením sú regálové poličky na všetkých stenách, teda po celom obvode garáže, ktoré siahajú až po strop.

Veľkosť políc musíte vždy prispôsobiť tomu, čo presne chcete skladovať a odkladať. Napríklad robotická kosačka sa do úzkej a nízkej poličky asi nezmestí. Naopak, na detské hračky, kvetináče či skrutkovače potrebujete menší úložný priestor. Vhodným kompromisom sú regály s poličkami väčších rozmerov, do ktorých umiestnite menšie plastové boxy na roztriedenie drobností.