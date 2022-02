Hoci od prvého vydania programu AutoCAD prešlo už niekoľko desaťročí, stále sa teší medzinárodnej obľube ako hlavný program na technické kreslenie. Dostupnou a často vyhľadávanou alternatívou za AutoCAD sa stáva GstarCAD Professional. Akými vlastnosťami disponuje a prečo sa zaraďuje medzi kvalitné CAD programy?

Počítačom podporovaný dizajn a jeho možnosti

Pre pochopenie podstaty a výhod GstarCAD Professional, je potrebné vysvetliť, čo vôbec znamená samotný CAD program. CAD, z anglického computer-aided design (počítačom podporovaný dizajn) je softvér, v ktorom je možné rýchlo a efektívne kresliť návrhy pre rôzne priemyselné odvetvia. CAD programy, ktoré spoločnosť GstarCAD ponúka, sú účelne vytvorené pre dizajnérov so špecifickým zameraním. Postupom času sa do popredia dostali aj nadstavby, ako prívetivý a prispôsobivý produkt pre používateľov:

CADprofi Architectural

CADprofi Mechanical

CADprofi Electrical

CADprofi HVAC & Piping

Používatelia AutoCAD si tak môžu rozšíriť svoje odborné znalosti vďaka špecializovaným sadám nástrojov, tvorbe poznámok, či prácou s výkresmi všeobecne. Automatizované pracovné postupy, či široká zbierka inteligentných dielov ušetrí množstvo energie. S prívetivým užívateľským prostredím GS Soft programov ušetríte čas strávený nad tvorbou dizajnu, či značnú čiastku investovaných peňazí.

GstarCAD Professional: Ideálne softvérové riešenie

GstarCAD Professional je inovatívny program na technické kreslenie, kde vo svojej najnovšej verzii poskytuje komplexné a flexibilné navrhovanie v oblasti stavebníctva, strojárstva, ale aj napríklad kartografie. Medzi stálymi užívateľmi, ale aj nováčikmi je známy ako alternatíva za AutoCAD s bohatými nástrojmi, potrebnými pre daný projekt.

Softvér podporuje dvojrozmerné kreslenie – 2D CAD, ale zasahuje aj do sveta trojrozmerných návrhov. Podľa osobných preferencií si stačí vybrať, v akých rozmeroch budete navrhovať (2D sa dá neskôr premeniť aj na 3D model). Súčasťou rozhrania je aj editor dynamických blokov, či podpora DWG.

Podľa najnovších recenzií, je GstarCAD označovaný ako program so známym a jednoducho prehľadným užívateľským rozhraním. Môže za to aj fakt, že ovládanie a aplikácie sú podobné s AutoCAD. V konečnom výsledku nebudete potrebovať dodatočné školenie pri prechode z jedného programu do druhého. V najnovšej verzii pre rok 2022 nájdete aj zdokonalené nástroje pre kótovanie, pre rastre, vylepšené multi-čiary a ďalšie.

Skúšobná verzia, alebo trvalá licencia?

Ak máte záujem o produkty programu GstarCAD, no zatiaľ kúpu len zvažujete, môžete vyskúšať bezplatnú 30 dňovú skúšobnú verziu GstarCAD TRIAL. K softvéru dostanete aj príslušné informácie o jeho funkcií pre prípad, že ste začiatočník a oceníte rady. Výhodou je aj možnosť predĺženia skúšobnej doby.

Po uplynutí skúšobnej doby budete mať k dispozícií zakúpenie licencie na dobu neurčitú. Aktuálna cena GstarCAD Professional je 700 eur (pôvodná cena 970 eur), no na oficiálnej stránke predajcu sa viete dopracovať aj k iným zaujímavým zľavám. Ako vlastník softvéru si sami určíte, kedy by ste chceli svoju verziu aktualizovať, prejsť rovno na najnovšiu, alebo si ponechať tú, ktorú momentálne vlastníte. Do celkového zhrnutia programu môžeme zaradiť viacero výhod:

Cenová dostupnosť

Šetrenie času pri technickom kreslení

Kompatibilita s DWG

Možnosť kompatibilných nadstavieb

Zaujímavé aktualizácie pre rok 2022

Široký panel nástrojov

Funkcia dynamických blokov

Modelovanie v 2D aj 3D

Bezplatná mesačná skúšobná verzia GstarCAD TRIAL