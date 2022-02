Zasvietila vám na vašom Opel Astra kontrolka signalizujúca čo chvíľa prázdnu nádrž? Jazdiť na rezerve často sa neodporúča, pozor na dostatok paliva.

Je jedno, či ste sa rozhodli zakúpiť si kvalitný Opel Grandland alebo Opel Crossland, aj tieto SUV či Crossrovery nie sú vhodné na častú jazdu na rezerve. Ak ste si zvykli nechávať si v palivovej nádrži len obmedzené množstvo paliva a kontrolky vám zvyknú svietiť ako vianočný stromček, robíte chyby. A to neplatí len pre zimné mesiace. No práve vtedy sa tento stav podceňuje najviac a jazda v chlade týmto spôsobom je najhoršie. Najčastejšie dochádza ku kondenzácii vody v nádrži či znefunkčnení palivového čerpadla v nádrži. Ak vám teda váš palubný monitor na Opel Astra avizuje čo najrýchlejšiu návštevu čerpacej stanice, mali by ste ho poslúchnuť. Pri nádrži sa totiž jedná o uzavretý priestor a kondenzovaná voda sa nemá kde inde dostať ako do motora, za čo nie je vôbec rád.

Nepríjemná kondenzácia vody

Ide o stav, kedy sa vodná para zo vzduchu, ktorý s nachádza v nádrži, vyzráža na povrchu a vzniká voda, ktorá steká do paliva a premieša sa s ním. A práve pri častej jazde na rezerve sa množstvo tohto vzduchu môže rovnať takmer celkovému objemu, čím dochádza k negatívnemu javu jej presunutia do celého palivového systému. V nebezpečenstve ale nie je len samotné palivové čerpadlo. Dochádza totiž aj k poškodeniu vstrekovačov, kovového potrubia, vstrekovacieho čerpadla či palivomeru.

Škody na elektrickom dopravnom čerpadle

Mimoriadne ohrozené je dopravné palivové čerpadlo nachádzajúce sa v nádrži. Nie je to však prípad každého vozidla, keďže v niektorých absentuje. Hlavne pri starších modeloch ho supluje menšie dopravné zubové čerpadlo a nachádza sa tu len palivomer. Preto sa v minulosti na rezervu jazdilo nepomerne častejšie a o tejto téme sa toho veľa nenahovorilo. Dnes je však toto čerpadlo častou jazdou na rezervu ohrozené, môže prísť k jeho skoršiemu opotrebeniu alebo úplnému koncu ich života. Prečo je tomu tak? Palivo totiž plní aj funkciu ochladenia čerpadla, keďže sa často ako iné diely elektrického typu zahrieva. A na toto upozorňujú konštruktéri. Ale nejde len o túto vlastnosť. Palivo navyše pri vznetových motoroch čerpadlo aj maže prípadne saje palivo aj do spodných častí nádrže. Pri normálnom množstve paliva sa nečistoty, ktoré sa tu rokmi hromadia viac a viac, rozptýlia do celého objemu. Pri jazde na rezervu sa pochopiteľne majú vyššiu šancu nasať do čerpadla v množstve, ktoré môže byť pre neho nebezpečné. A to platí aj o iné časti palivovej sústavy.

Pozor na zápchy

V akých prípadoch vás môže rezerva sklamať? Pozor na obdobia so zvýšenou pravdepodobnosťou zápch, ktoré nie vždy vieme predvídať. To platí aj o iných komplikáciách ako krutá zima a pod. Ak sa v nejakej kolóne ocitnete v lete, hrozí vám nižšie riziko. Auto môžete opustiť či dokonca sa vybrať s nádobou po palivo pešo. Ak chcete problém prečkať, kľudne si otvoríte okno alebo sa vonku prevetráte. Čo však v treskúcej zime? Stáť v zápche s vypnutým kúrením kvôli nedostatku paliva môže byť poriadne nepríjemné a hlavne nebezpečné. Radšej neriskujte a pripravte sa na situáciu, že sa v chlade ocitnete v zápche niekde na diaľnici s dostatkom paliva, ktoré vám umožní aj niekoľko hodín ponechať motor naštartovaný. To sa vám pri jazde na rezervu môže veľmi vypomstiť.