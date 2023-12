Investičné zliatky s hologramom: majú v dnešnej dobe význam?

Investovanie je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité a v neposlednom rade aj potrebné. V opačnom prípade totiž dochádza k znehodnoteniu vašich úspor. Ak chcete povýšiť ich hodnotu na iný level, nájdite si spôsob investovania, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Výborným riešením je investičné zlato.

Na slovenskom a českom trhu je situácia s ponukou zliatok veľmi obmedzená. Je totiž známe, že na tomto území sa zliatky nevyrábajú- sa však nevyrábajú. Investičné zlato s hologramom sa vyrába vo švajčiarskych rafinériách. Konkrétne v Argor-Heraeus. Ak sa rozhodnete investovať do švajčiarskych zlatých zliatok s hologramom, ich grafický obraz bude znázorňovať písmená A a H, ktoré označujú skratku pre túto švajčiarsku rafinériu.

Technológia používaná aj pre pasy

Vedeli ste o tom, že technológia, ktorá sa využíva pri výrobe švajčiarskych zlatých zliatkov s hologramom, je používaná aj na zabezpečenie bankoviek a cestovných pasov v západných vyspelých krajinách? Ide o patentovanú technológiu, ktorá nesie názov Kinebar. Ako to celé vlastne funguje? Do zliatku je aplikovaný difrakčný prvok, ktorý sa označuje ako Kinegram. Jeho výhodou je, že ide o bezpečnostný prvok, preto vám dokáže zabezpečiť vysoký stupeň ochrany v rámci investovania do švajčiarskych zlatých zliatkov.

Investujte rozumne

Predtým, ako si zakúpite zliatky s hologramom, porovnajte si jednotlivé ceny na trhu. Tie sa totiž môžu líšiť v závislosti od predajcov. Nakupujte u takých, ktorí majú zlato skladom, sú overení a ich cena nie je príliš vysoká. Môžete tak aj ušetriť. Ak si budete musieť vybrať medzi zliatkami s hologramom a tými bez, určite odporúčame prvú možnosť. Budete tak mať istotu garancie a toho, že investujete do pravého rýdzeho zlata. To sa pri zliatkoch s nálepkami totiž povedať vôbec nedá.