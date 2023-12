Reprezentujte sa: Ako vybrať vhodnú fotografiu do životopisu?

Niektorí si nájdu prácu takmer bez snahy, iní posielajú stovky životopisov, kým sa im podarí dostať sa na pracovný pohovor. Ak patríte do druhej skupiny, problém môže byť aj v životopise. Ako by mal dobrý životopis vyzerať a patrí doň aj vaša fotografia?

Čo všetko patrí do životopisu?

Životopis by mal dosahovať určitej úrovne nielen po obsahovej stránke, ale aj po tej formálnej.

Hlavička

Neodmysliteľnou súčasťou každého životopisu je hlavička so základnými údajmi. Už pri prvom pohľade naň musí byť jasné, komu životopis patrí. Obsahovať by hlavička teda mala osobné informácie, ako meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu (trvalé aj prechodné bydlisko), telefónne číslo, e-mailovú adresu a prípadne aj fotografiu.

Fotografia

Dobrá fotografia v životopise vám pracovné miesto možno nezíska, ale zlá fotografia môže personalistu alebo potenciálneho zamestnávateľa jednoznačne odradiť. Aj keď fotografia uchádzača zvyčajne nie je podmienkou, mnohí personalisti ju tam už očakávajú.

Vhodnú fotografiu je dôležité vybrať aj vzhľadom na povahu práce. Na niektoré pozície vám možno bude stačiť vedieť, ako si urobiť dokonalé selfie. Na iné už možno budete musieť osloviť profesionálneho fotografa.

Vzdelanie

Štruktúra životopisu, by mala pokračovať s informáciami o dosiahnutom vzdelaní. Vzdelanie uvádzajte v zostupnom poradí od najnovšieho po najstaršie. Ak základná škola nie je vašim jediným vzdelaním, potom ju uvádzať nemusíte.

Pracovné skúsenosti

Pre mnohých zamestnávateľov bude vaša doterajšia prax tým najdôležitejším, čo ich bude vo vašom životopise zaujímať. Uvádza sa dĺžka zamestnania, meno predošlého zamestnávateľa alebo firmy, miesto výkonu práce, názov pozície a niekedy aj jej stručný popis.

Pracovné skúsenosti uvádzajte v rovnakom poradí ako vzdelanie, od tých najaktuálnejších k tým najstarším. V prípade, že máte málo skúseností pokojne uveďte aj školské praxe, zaujímavé študijné projekty a brigády, ktoré s vaším zameraním úplne nesúviseli.

TIP: V prípade, že máte dobré vzťahy s predošlými zamestnávateľmi uveďte ich kontakné údaje do životopisu, aby potencionálny zamestnávateľ mohol požiadať o odporúčanie.

Kurzy

Vaše vzdelanie nemusí končiť základnou, strednou či vysokou školou. To, že na sebe stále pracujete a máte ambíciu sa rozvíjať, dokazujú práve kurzy. V tejto kategórií môžete spomenúť nielen nielen jazykové a počítačové kurzy, ale aj školenia, semináre alebo workshopy.

Jazykové a počítačové schopnosti môžete spomenúť aj v zvlášť, na to určenej časti. Pri vašich jazykových zručnostiach vypíšte všetky jazyky, ktorými sa dohovoríte a nezabudnite, k nim pripísať aj stupeň vašej pokročilosti.

Vodičský preukaz

Nie pre všetky pracovné pozície bude držba vodičského preukazu relevantná, no napriek tomu môžete túto informáciu do životopisu zaradiť. Okrem toho, môžete spomenúť aj ďalšie vaše schopnosti a prednosti.

TIP: Na celkovom vzhľade životopisu záleží. Dajte však prednosť prehľadnému a jednoduchému formátu, pred farebnou vizuálnou smršťou.

Ako by mala fotografia na životopise vyzerať?

1. Záleží na pracovnej pozícií

To na, akú pozíciu sa hlásite, bude mať vplyv aj na vhodnú fotografiu. Ak ste ochotní dať si na životopis profesionálnu fotografiu, fotenie prispôsobte hľadanej pracovnej pozícií. Napríklad v prípade, že hľadáte pozíciu v oblasti módy vaše oblečenie na fotke by malo byť dobre padnúce a z kvalitnej kostýmovej látky.

2. Výraz tváre

Na rozdiel od fotografie v dokladoch, na fotografií do životopisu sa usmievať môžete. Častokrát je úsmev dokonca veľmi vítaný. Nezabúdajte na to, že fotka na životopise je zvyčajne prvým kontaktom firmy s vaším vzhľadom. Tvárte sa na fotografií prívetivo, aby ste vzbudili pozitívny prvý dojem.

3. Úpravy fotografie

Jemná a prirodzená retuš nedostatkov na fotografií, by nemala byť žiadnym problémom. Dajte si však pozor, aby ste to neprehnali. Je dôležité, aby fotografia mala aj dávku autenticity a prirodzenosti. Zle vykonaná retuš je ako zle spravený make-up.

4. Profesionalita

To, že vy by ste mali na fotografií vyzerať profesionálne, je asi samozrejmosť, okrem toho by ale profesionálne mala vyzerať aj samotná fotografia. Vyhnite sa selfíčkam a nekvalitne vyzerajúcim fotografiám. Ak je to potreba obráťte sa radšej na profesionála.

5. Rozmer

Ak sa nejedná o prácu v modelingovej agentúre, s veľkosťou fotografie to nemusíte preháňať. Keďže v mnohých prípadoch bude najvhodnejšia fotografia portrétového typu, zvyčajne postačí klasický formát 2:3 alebo 3:4.

Čomu sa vyhnúť pri výbere fotografie?

Pri profesionálnom fotení vás fotograf bude pravdepodobne inštruovať a poradí vám, čo robiť a ako vhodnú fotografiu vytvoriť. Samozrejme si fotografiu môžete urobiť aj sami, dajte si ale pozor na nasledujúce situácie.

Skupinové fotografie

Medzi dobrú voľbu určite nepatria skupinové fotografie. Okrem toho, že zo skupinovej fotografie nie je jasné, kto sa o prácu uchádza, tento typ fotografie pôsobí aj príliš žoviálne a nenútene.

Nevhodné rekvizity

Vyhnite sa tomu, aby na fotografií bol viditeľný alkohol, drogy, cigarety alebo dokonca peniaze. Keďže je zvyčajne najvhodnejšia portrétová fotografia pokúste sa vyhnúť všetkým typom rekvizít.

Neobvyklé oblečenie

V prípade, že sa nejedná o prácu v oblasti módy, bude najlepšie, ak neobvyklý štýl obliekania nebudete prezentovať na fotografií do životopisu. Muži môžu na fotografiu zvoliť košeľu alebo oblek. Medzi vhodné dámske oblečenie je možné zaradiť napríklad kostým, šaty alebo košeľu.

Pozadie

V pozadí fotografie by nemal byť vidieť neporiadok alebo iné rušivé elementy. Jednoznačne sa tiež vyhnite fotografiám z kúpeľne alebo iných nevhodných priestorov. Vyhnite sa tiež fotkám z dovolenky, rodinnej oslavy alebo baru.

Nekvalitné fotografie

Dbajte aj na to, aby fotografia v životopise bola kvalitná, dobre zaostrená a verná vášmu skutočnému vzhľadu. Najlepšia bude fotografia s prirodzeným denným svetlom.

Kam fotografiu umiestniť?

Umiestniť fotografiu môžete do pravého alebo ľavého horného rohu životopisu, tak aby sa nachádzala pri základných osobných údajoch. Nezabudnite, že fotografia musí byť dostatočne kvalitná s veľkosťou, na ktorej bude uchádzač poznateľný.

Natália Várošová, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov