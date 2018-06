Je jasné, že o výhru na futbalovom ihrisku sa vám nepostará ani ten najdokonalejší futbalový dres, no minimálne sa jeho správnym výberom postaráte o čosi lepšiu úroveň hry. Na očiach totiž behom zápasu nie je len lopta, ale aj hráčske oblečenie.

Štýlové dresy pre futbalistov

Na futbalovom štadióne to žije. Fanúšikovia veselo skandujú meno svojho obľúbeného tímu, a hoci niekedy ide iba o neskúsených detských hráčov či kolegov, ktorí si chodia zahrať futbal v rámci podpory dobrých pracovných vzťahov, je dobré, ak sa zápasy odohrávajú na úrovni. S tým nesúvisí len dodržiavanie pravidiel hry, ale napríklad i športová móda. Už aj malé dieťa si potrpí na tom, aby bolo pri hraní futbalu náležite obuté a oblečené, pretože to robí zázraky s jeho sebavedomím. V štýlovom futbalovom drese sa cíti ako taký hrdina, ktorý dokáže prekonať nepriateľa, no najmä sám seba. Keď sa pozriete na sídlisko, zistíte, že to malí šampióni berú skutočne vážne a futbalové dresy si navliekajú aj počas priateľských zápasov, ktorými zabíjajú nudu. Špeciálne športové oblečenie im pomáha navzájom sa odlíšiť, ale zároveň ich ochraňuje pred prechladnutím. Vďačia za to funkčným materiálom, ktoré umožňujú pokožke voľne dýchať, sú priedušné a dobre odvádzajú pot. Strihovo sú prispôsobené tak, aby sa v nich komfortne pohybovalo. A keďže najmä malí hráči na trávniku často padajú, príjemným bonusom je, ak futbalový dres čo-to vydrží. Futbalové dresy sa dajú zohnať v rozmanitých farbách, ktoré však nepotešia iba deti. Aj dospelí futbalisti ocenia, ak je ich na trávniku dobre vidieť a pútajú pozornosť vďaka farebnému prevedeniu dresu.

Jeden futbalový dres nikdy nestačí

Futbalové dresy visia v skriniach tých, ktorí futbalu možno iba fandia a nehrajú ho, tých, ktorí si futbal zahrajú iba príležitostne so svojimi známymi, ale aj tých, ktorí hrajú na profesionálnej úrovni. Vyberú si jednotlivci i tímy. V prípade osobitných požiadaviek na dizajn dresov je možné požiadať o výrobu dresov na mieru, s potlačou, farbami a komponentmi podľa predstáv. A keďže futbal sa dá hrať v každom ročnom období, nikdy nie je na škodu vlastniť aj viacero dresov – s dlhými aj krátkymi rukávmi. Jedny na trénovanie, ďalšie slávnostnejšieho charakteru, ktoré sa budú využívať na dôležité futbalové zápasy a budú pôsobiť reprezentatívne. Brankári a rozhodcovia musia byť od ostatných hráčov náležite odlíšení, preto vo zvláštnej kategórii futbalových dresov nájdete aj oblečenie pre tieto pozície. Pamätajte, futbalový dres je pre hráča niečo ako spoločenské šaty pre profesionálneho tanečníka. Aj naháňanie sa za loptou bude zrazu pôsobiť oveľa viac nóbl, ak budú hráči vystupovať na trávniku sebavedome aj vďaka kvalitným futbalovým dresom.