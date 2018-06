Skúšali ste si niekedy porovnať svoj mesačný príjem s tým, čo skutočne miniete na využívanie rôznych služieb či produktov? Hoci sa vám zdá, že máte najlacnejší mobilný paušál, internet a antivírus za výhodnú cenu či najlepší balík služieb na bankovom účte vraj s výhodným poplatkom, nemusí to tak byť. Keď si všetky tieto výdavky zrátate dokopy, zistíte, že ide o nemalé peniaze a pritom na mnohých z nich sa dá veľmi dobre ušetriť. Poďme sa pozrieť na ktorých a ako.

Načo platiť, keď nemusíte

Mnohí z vás ani len netušia, že na niektoré službách, za ktoré platíte nemalé peniaze, by sa dalo veľmi dobre ušetriť, ba dokonca ich mať aj zadarmo. Problémom však býva, že často ste možno len pohodlný na to, aby ste si zistili, čo všetko môžete mať k dispozícii zadarmo, alebo sa informovali, ktoré produkty môžete získať za zvýhodnenú cenu. Prostredníctvom článku sa vám pokúsime priblížiť niekoľko užitočných rád, vďaka ktorým budete môcť plnohodnotne využívať doteraz používané produkty či služby, akurát s tým rozdielom, že tieto budú bezplatné. Týkať sa budú nielen šetrenia energií v domácnosti, ale aj šetrenia vašich financií pri bežných denných činnostiach. Využite týchto 5 rád a uvidíte, koľko dokážete mesačne ušetriť.

Problematika šetrenia energií v domácnosti

Zdá sa vám, že domáce výdavky máte príliš vysoké? Hoci od dodávateľov energií máte k dispozícii rôzne spôsoby merania spotreby plynu alebo elektriny, tie nemusia poukazovať na všetky náklady. Pokiaľ si viete predstaviť lepšie investovanie peňazí, využite bezplatnú aplikáciu, ktorá vám pomôže určiť to, aké presné množstvo elektriny, tepla, plynu a vody ste spotrebovali.

Kontrolovať spotrebu energií v domácnosti vám veľmi šikovne pomôže bezplatná internetová aplikácia FiiFree, ktorá si vyžaduje jedine registráciu prostredníctvom emailovej adresy. Následne do aplikácie pošlete odfotené alebo naskenované faktúry a ona porovná jednotlivé náklady a spotrebu za predošlé roky. Vďaka aplikácii si tak môžete jednoducho zistiť index energetickej hospodárnosti u vás a porovnať ho s ďalšími domácnosťami na Slovensku. Ak platíte viac ako iní, príčinou môžu byť zle nastavené poplatky od dodávateľov, zlé zateplenie či využívanie zastaraných technológií a to treba v rámci šetrenia určite napraviť. Aplikácia vám preto ponúkne niekoľko tipov, konkrétne pre vašu domácnosť a vy tak môžete začať šetriť.

Kozmetika či kuchynské pomôcky zadarmo? Prečo nie!

Tomuto bodu sa potešia určite najmä dámy, keďže väčšina z vás trávi v kuchyni a kúpeľni veľa času a používa viac kozmetiky ako muži. Určite sa vám už niekedy stalo, že ste si kúpili drahšiu vec a nakoniec s ňou neboli spokojné. Mnohé spoločnosti sú zapojené do akcie testovania svojich výrobkov spotrebiteľmi zdarma, výmenou len za ich recenziu na daný produkt. Sledovať treba informácie na internete, prípadne na sociálnych sieťach, kde tieto spoločnosti uverejňujú cca jedenkrát do mesiaca testovaciu kampaň na daný výrobok a vy sa tak prihlásením na testovanie môžete zaradiť do skupiny „pokusných králikov“. Zadarmo alebo aspoň za zvýhodnenú cenu si tak môžete vyskúšať rôzne kozmetické prípravky, ale napríklad aj detské batohy, vysávače, mixéry a mnohé iné produkty a služby.

Nekupujte zbytočne navigáciu do auta

Chystáte sa na dovolenku alebo dlhšiu cestu autom a zišla by sa vám pomoc v podobe elektronického navigovania? Nemusíte preto hneď bežať do obchodu a kupovať navigáciu. Jednoducho si môžete stiahnuť navigačnú aplikáciu do mobilu a ešte k tomu aj zadarmo. Na internete nájdete množstvo aplikácií s offline mapami, takže nebudete potrebovať ani mobilný internet. K tým najviac sťahovaným patria napríklad Sygic, CoPilot, Scout, Windy Maps, Route 66 Navigate alebo MapFactor GPS Navigation. Prostredníctvom týchto aplikácií si jednoducho stiahnete mapy do mobilu alebo tabletu a spoľahlivo i zadarmo sa dopravíte do cieľa.

Vybavte si bezplatné bankové konto

Bežne banky ponúkajú svojim novým a najmä mladým klientom rôzne výhody k bankovému účtu. Najväčšou z nich je asi to, že pokiaľ ste študent, môžete mať svoj účet úplne zadarmo. To však už väčšinou neplatí, len čo doštudujete a musíte tak mesačne platiť rôzne poplatky za vedenie účtu, ale aj za iné doplnkové služby, ktoré využívate. Nevešajte však hlavu, pretože v mnohých bankách môžete aj ako dospelá fyzická osoba získať bezplatný účet, pokiaľ splníte vopred stanovené podmienky, o ktorých sa musíte informovať priamo vo svojej banke.

Neplaťte ani za antivírus

Ponúkli vám pri vybavovaní internetu aj antivírus za zvýhodnenú cenu a vy ste sa tomu náramne potešili? Avšak aj táto výhodná cena je zbytočná, pretože antivírus viete získať úplne bezplatne. Opäť z internetu si môžete stiahnuť skúšobnú 30-dňovú verziu rôznych spoločností ponúkajúcich antivírusy, ale takisto aj full verzie zadarmo. K najobľúbenejším a najspoľahlivejším bezplatným patria najmä tieto: Avira Antivirus, BitDefender, Avast a AVG AntiVirus.

Zmeniť platený variant rôznych produktov a služieb na úplne bezplatný nemusí byť vôbec také zložité, ako by sa vám na prvý pohľad mohlo zdať. Dúfame, že článkom sme vám aspoň trochu pomohli zorientovať sa v bezplatných aplikáciách alebo v možnostiach získať produkty a služby zadarmo a vy si tak prostredníctvom neho ušetríte financie na oveľa potrebnejšie veci.