Keramické krbové kachle spájajú tradičný materiál – keramiku, moderné technológie a ručnú prácu dovedna. Akumulačné schopnosti umožňujú kachliam do seba absorbovať teplo, čím sa predlžuje hrejivý pôžitok z kúrenia tuhým palivom. Nabíjajú sa rýchlo, teplo uvoľňujú pomaly. V súčasnosti sa krbové kachle čoraz častejšie stávajú významným zdrojom vykurovania rodinných domov – niet sa čomu čudovať, veď energetická náročnosť moderných domov klesá, ceny energií stúpajú.

KERAMIKA

Keramika je neporézna, bráni usádzaniu prachu a jej údržba je veľmi praktická. Dnešné modely keramických krbových kachlí a pecí vyhovujú aktuálnym trendom v interiérovej architektúre, farba glazúry môže byť rôzna. V súčasnosti vyhrávajú čisté línie a jednoduché tvary – aj krbové kachle sa držia tohto trendu vo forme jednoduchých kachlíc štvorcového či obdĺžnikového tvaru. Pre vyznávačov retro štýlu existujú novodobé rustikálne keramické kachle, ktoré sú nádherným a funkčným doplnkom interiéru zariadenom v klasickom štýle. Nájdete aj ručne maľované kusy zaručujúce originalitu. Pre minimalistov existujú zabudovateľné kachle s veľkoplošnou keramikou.

AKUMULÁCIA

Prebytočné teplo sa pri aktívnom kúrení rýchlo absorbuje do akumulačnej hmoty, následne sa tepelná energia postupne vyžaruje dlhé hodiny po vyhasnutí plameňa v kachliach do miestnosti. Prebytočné teplo sa kumuluje v akumulačnej hmote, inak by odišlo do komína. Ide o ekologické a úsporné vykurovanie celého domu. Akumulácia je preto veľmi ekonomická a výrazne znižuje náklady na kúrenie. Samozrejme záleží aj na dispozícii domu a jeho tepelných stratách. Spaliny sa vedú z ohniska cez akumulačné ťahy, tzv. spalinové cesty, ktoré absorbujú zostatkové teplo. Akumulačné krbové kachle vyhovujú aj prísnym nárokom nízkoenergetických domov- aj tie dokážu využiť vysokú účinnosť kachieľ.

AKUMULAČNÉ KACHLE alebo OBYČAJNÉ?

V prospech akumulácie hovorí sálavé teplo, vysoká výhrevná účinnosť, menej časté prikladanie. Nevýhodou je pomalší nábeh tepla a mierne vyššie investičné náklady. V končenom dôsledku vám ale ušetrí palivo aj čas. Obráťte sa na kachliara, kachľové štúdio, poradiť vám vie aj stavebná spoločnosť. Pomôžu vám vybrať ideálne riešenie, čím dosiahnete návratnosť investície a spokojnosť z dlhodobého hľadiska.

TEPELNÁ POHODA

Sálavé vykurovanie zabezpečuje rovnomerný ohrev predmetov, povrchov a ľudí v miestnosti. Vzduch sa od týchto predmetov ohrieva sekundárne, čo má za následok menej vírenia vzduchu. Teplo je rozložené rovnomerne, čo je veľmi príjemné a útulné. Takýto typ kúrenia je vhodný pre osoby s častými ochoreniami dýchacích ciest a astmou, pretože nevíri prach, nevysušuje vzduch a rovnomerne vyžaruje teplo po celej miestnosti.