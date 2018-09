V súčasnej dobe existuje veľa bazárových portálov, na ktorých je možné zakúpiť smartphony z druhej ruky. No na Slovensku si veľa ľudí zarába tým, že na bazárový server umiestni inzerát s príliš lacným iPhonom, a tým sa snaží zo záujemcov vytiahnuť peniaze za takú lákavú ponuku. Ak však vidíte príliš nízku cenu pri iPhonu, je to signál toho, že je niečo zle. Aj napriek tomu by ste nemali na bazarové telefóny zanevrieť, pretože sa nájdu predajcovia, ktorí vskutku ponúkajú iPhony, možno ešte v záruke, za atraktívnu cenu.

V prvom rade by ste si mali uvedomiť, že je nezmysel niekomu za iPhone posielať peniaze dopredu. Ak máte dostatok odvahy, môžete pristúpiť na zaslanie mobilu na dobierku, ale riskujete, že dostanete krabicu plnú kamienkov, namiesto iPhonu. Stať sa tiež môže, že v krabičke síce bude iPhone, ale môže sa jednať o falzifikát s Androidom, a potom už peniaze, bohužiaľ, neuvidíte, ani nedostanete späť.

Ideálne je, že ak hľadáte bazárový iPhone, tak si ho nechať odovzdať z ruky do ruky. Odskúšajte ho, či skutočne funguje. Pozrite sa, či nemá žiadne vady. Akonáhle teda nájdete inzerát na iPhone z druhej ruky, spýtajte sa ako prvé predajca, či súhlasí s osobným odovzdaním. Ak odmietne, dajte radšej od neho ruky preč, pretože je možné, že sa jedná o podvodníka. Zadajte teda do vyhľadávača “bazoš iPhone” a pozrite sa na inzeráty, možno vás nejaký zaujme.

Čo by ste mali skontrolovať pri kúpe iPhonu?

Vezmite si so sebou SIM kartu. V súčasnej dobe už väčšinou iPhony nebývajú blokované. Ak však kupujete starší model, je lepšie si skontrolovať, či nie je blokovaný len na nejakého operátora. Vezmite si teda svoju SIM kartu, vložte ju do telefónu a vyskúšajte, či bude fungovať. U iPhonu 4 a 4s sa používa ešte microSIM, od iPhonu 5 potom už nanoSIM. Pozrite sa na sériové číslo iPhonu. Ak chcete zistiť, či nie je iPhone kradnutý alebo či je ešte v záruke, skontrolujte si sériové číslo. Nájdete ho v ponuke Nastavenia – Všeobecné – Informácie. Potom ho vložte na webovú stránku Apple Support Check Service, kde zistíte všetko potrebné. Zamerajte sa na fyzický stav telefónu. Predsa len, ide o bazárový iPhone, a tak musíte počítať s bežným opotrebením. Ak inzerent predáva nové mobily, nemalo by zariadenie mať žiadne škrabance, ani iné poškodenie. U bazárového telefónu sa pozrite aj na sklo, či nie je niekde prasknuté. Stačí len malá prasklina, a potom sa od nej urobí rýchlo veľká pavučina. Skúste si z iPhonu zavolať. Občas sa stane, že chce inzerent skryť vadu, ako je poškodené slúchadlo. Druhá strana vás musí dobre počuť, a tým máte istotu, že je v poriadku aj mikrofón.

Chcete predať iPhone vy?

Dostať sa môžete aj do opačnej situácie. Apple pred nedávnom predstavil nové modely iPhonov, a tak sa starého iPhonu zbavte. Zadajte na bazár: “Predám iPhone 7,” a potom len čakajte, až sa vám ozvú záujemcovia. Potenciálni zákazníci počujú na to, keď je iPhone ešte v záruke. Ideálne je uviesť túto informáciu hneď do nadpisu, pretože potom máte istotu, že záujemcov na daný inzerát klikne. Ďalej zvážte cenu. Pozrite sa, ako sa iPhone 7 na bazároch pohybuje. Ak k nemu máte všetko príslušenstvo, je to pre vás lepšie, pretože si môžete povedať o viac, ako keby ste predávali iba samostatný telefón.

Veľmi obľúbeným bazarovým portálom je mp3.sk, kde nájdete smartphony rôznych značiek. V ponuke sú smartphony od Applu, Samsungu, Huawei, HTC, LG a Sony. Ak hľadáte inú značku, tak kliknite na kategóriu “Ostatné značky”. Samozrejme môžete vložiť tu aj vy inzerát, ak chcete niečo predať.