V minulosti to na našej planéte vyzeralo tak, že sa mestá rozrastali len do svojej šírky. To však začalo byť problémom a ľudstvo sa začalo zamýšľať nad tým, ako využívať priestor čo najlepšie a najefektívnejšie. Už koncom 19. storočia preto prichádza nový architektonický trend a to výstavba výškových budov. Dôvodom je spomínaný priestor, lepšia využiteľnosť, technologický pokrok a urbanizácia, ktoré nás k tomuto kroku donútili. Prvý mrakodrap bol postavený v roku 1885 v Chicagu, no keďže ho už mnohí výškovo predbehli, dnes vyzerá ako bežná budova. Tento moment však znamenal významný pokrok, pretože mestá a stavitelia po celom svete sa začali pretekať v tom, kto postaví najvyššiu budovu sveta. Prinášame vám rebríček TOP 5 najvyšších budov súčasnosti.

Lotte World Tower

Táto budova nachádzajúca sa v Južnej Kórei meria 554 metrov, čím sa zaradila do TOP 5 najvyšších budov sveta. Stavba začala v roku 2011 a ukončená bola v roku 2016. Najdlhším procesom bolo plánovanie, ktoré trvalo neuveriteľných 13 rokov. Budova je vybavená 123 poschodiami, z ktorých je šesť pod zemou. Stavitelia mysleli aj na riziká spojené so zemetraseniami a preto budovu navrhli tak, aby dokázala odolať otrasom o sile 9 stupňov Richterovej stupnice.

Pang An International Finance Centre – Čína

Toto svetové finančné centrum bolo dokončené ešte len v roku 2017 a meria presne 599 metrov. V budove so 115 poschodiami sa nachádza konferenčné centrum, hotel a obchodné priestory. Pôvodne mala byť na vrchu budovy umiestnená anténa, no tú nakoniec zrušili kvôli obave s ohrozovania leteckej dopravy. Čínsky mrakodrap využíva dokopy 33 dvojposchodových výťahov, čo je obdivuhodné číslo.

Makkah Royal Clock Tower – Saudská Arábia

Zaujímavosťou tejto budovy je, že nepatrí súkromnému majiteľovi, ale štátu. Nachádza sa v saudskoarabskom meste Mekka a je vybavená 120 poschodiami. V roku 2012 ju postavila najväčšia stavebná firma fungujúca v krajine, ktorá ju dotiahla do výšky 601 metrov. V budove sa nachádza nielen konferenčné centrum, ale aj hotel, islamské múzeum, modlitebňa, nákupné centrum a stredisko pre pozorovanie mesiaca. Na vrchu sa nachádzajú obrovské hodiny, ktoré majú rozlohu 43 metrov štvorcových.

Shanghai Tower – Čína

Vežu vysokú 632 metrov začali stavať v roku 2006, pričom práce na nej trvali osem rokov. Otvorená je od roku 2014, odkedy môžu ľudia navštíviť najvyššiu pozorovaciu miestnosť na svete a zažiť tak neuveriteľný výhľad na mesto Šanghaj. Budova má 121 poschodí a jej výstavba stála 4,2 miliardy dolárov. Navrhnutá bola ako hotel a kancelária, pričom v nej nájdete aj 1100 parkovacích miest a 320 hotelových izieb.

Burj Khalifa – Spojené Arabské Emiráty

Najvyššou budovou súčasnosti je Burj Khalifa, ktorá má 163 poschodí a meria 828 metrov. Zložená je z ocele a betónu a dostavaná bola v roku 2010. Zaujímavosťou je, že ju dizajnovali Owings, Skidmore a Merril z Chicaga, ktorí boli zodpovední aj za dizajn iných mrakodrapov na svete. Okrem toho, že je najvyššou budovou sveta dostala aj medzinárodné uznanie za elegantný vzhľad, ktorý je naozaj špecifický. V stavbe sa nachádza 30 000 rezidencií, 19 obytných veží, park, umelé jazero, nákupné centrum a deväť hotelov.