Hovorí sa, že pes je najlepším priateľom človeka a s týmto tvrdením určite súhlasia mnohí z vás. Tento štvornohý miláčik sa stal súčasťou rodín po celom svete, ktoré si život bez nich ani len nevedia predstaviť. Mať psa pritom neznamená mať doma hračku alebo spoločníka, o ktorého sa staráme len vtedy, keď sa nám chce alebo máme čas. Život so psom prináša okrem krásnych okamihov aj povinnosti, ktoré nemôže nikto z nás ignorovať. Mnohí tvrdia, že pes patrí len do rodinného domu a v byte nemá čo robiť. Čo však robiť v prípade, že po psíkovi túžite dlhé roky, no k dispozícii nemáte dom s pozemkom, ale len pár metrov štvorcových obydlia? Aj vy máte možnosť vybrať si toho pravého miláčika, ktorého budete milovať tak isto, ako on vás. Predstavíme vám 5 plemien, ktoré sú na život v byte takmer ako stvorené.

Čivava

Toto plemeno je výnimočné tým, že je najmenšie na svete, čo ho predurčuje k tomu, aby bolo dokonalým bytovým spoločníkom. Hoci je čivava veľmi malá, v krvi jej prúdi samé dobrodružstvo a preto na ňu treba dávať pozor. Je skôr známa ako pes, ktorý neublíži, no odvahy má na rozdávanie a svoj domov si vie aj postrážiť. Keďže ide o najmenšie plemeno na svete, treba byť okolo nej opatrní, aby ste ju náhodou neprisadli alebo nezašliapli.

Mops

Mopslík je veľmi priateľské plemeno, ktoré ma rado spoločnosť ľudí. Väčšina týchto jedincov nie je agresívna a má dobré vzťahy s deťmi aj s inými domácimi miláčikmi. Má však silnú povahu, ktorou sa dožaduje pozornosti a pre svojho pána chce byť centrom vesmíru. Treba však myslieť na to, že kvôli kratšiemu nosu a špecifickej kostre hlavy mávajú mopslíky často zdravotné problémy a potrebujú zvýšenú starostlivosť.

Jorkšírsky teriér

Toto plemeno pôvodne v minulosti vyšľachtili na lov myší a potkanov, no aj napriek tomu sa stal jorkšír maznáčikom mnohých domácností. Aj keď je dnes z neho dokonalý spoločenský pes, lovecké inštinkty v ňom zostali a preto je nielen hravý, ale aj nebojácny. Výhodou tohto psíka je, že namiesto srsti má vlasy a tým pádom sa v byte nemusíte obávať pĺznutia a zbytočného neporiadku.

Pražský krysarík

Známy je skôr pod menom ratlík a pôvodom pochádza z Českej republiky. Aj keď je súčasťou mnohých rodín vo svete, stále nie je ako plemeno uznaný. Je však dobrým spoločníkom a pre svoju veľkosť je dokonalou súčasťou bytu. Vie byť oddaný, priateľský a nenáročný na starostlivosť, preto je vhodný aj pre menej skúsených chovateľov.

Ši – cu

Psy tohto plemena sú vhodnými spoločníkmi do bytu najmä kvôli svojej veľkosti a spoločenskosti. Svojho pána dokážu nadovšetko milovať, čo mu dávajú počas života aj patrične najavo. K cudzím sa však ši-cu nespráva až tak milo a vie byť nielen hravý, ale aj agresívnejší. Hoci potrebuje každodenné prechádzky, na pohyb veľmi náročný nie je a preto mu nemusíte denne venovať niekoľko kilometrov.