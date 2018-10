Je krásne žiť v harmonickom vzťahu, kde všetko funguje tak, ako má. Niekedy však dôjde k situácii, že človek zostane po dlhých rokoch sám a zrazu nevidí vo svojom živote veľký zmysel. Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, aj život samého so sebou je na niečo dobrý a vieme si ho užiť. Treba však myslieť na to, že tento stav nebude trvať večne, no kým tu je môžeme sa z neho veľa naučiť. Preto sa po rozchode netopte v slzách a nemyslite len na najhoršie a negatívne veci, ale začnite rozmýšľať nad tým, ako si tento čas slobody čo najlepšie užiť. Poznáme 5 dôvodov, prečo je občas dobré byť single a ako z toho treba vyťažiť čo najviac.

Môžeš spoznať samého seba

Ak ste boli v starom vzťahu dlhé roky, mohlo sa vám stať, že ste stratili samého seba. Čas, kedy budete single by vám v tomto prípade mal poslúžiť na to, aby ste si objasnili, kto ste a čo od života ďalej chcete a očakávate. Je to nevyhnutné nielen pre váš osobný úspech, ale aj psychickú pohodu. Ak ste zrazu úplne sám, nemusíte robiť veci, ktoré nechcete a nikto vás do ničoho netlačí. Každý deň môžete byť sami sebou, čo vám pomôže nielen nájsť si vlastnú identitu, ale aj zosumarizovať si vlastné hodnoty, ktoré sú pre vás dôležité. Každý človek by si mal dať aspoň raz v živote poriadnu pauzu od všetkých naokolo a zistiť, kto naozaj je aj bez tých všetkých ľudí.

Môžeš cestovať kam sa ti zachce

Možno ste mali šťastie a boli ste súčasťou partnerstva, v ktorom ste všade cestovali spolu. No takýchto prípadov je pomenej a mohlo to vyzerať aj tak, že ste chceli precestovať svet, no váš partner bol nenapraviteľný domased. Tomuto všetkému je koniec a vy máte možnosť zbaliť kufre a zamieriť presne tam, kam chcete a kam vás vietor zaveje. V tomto prípade nemusíte robiť kompromisy a ak máte chuť ležať na pláži alebo loziť po horách, jednoducho sa tam vyberte. Cestovanie bez partnera v mnohých prípadoch naberá úplne iný rozmer, ako keby ste chceli spoznávať svet spolu s ním. Nebojte sa preto vyraziť a zažiť najlepšie obdobie svojho života.

Čas na svoje koníčky a kamarátov

Chceli ste sa naučiť hrať na hudobný nástroj, zdokonaliť sa v cudzom jazyku alebo začať chodiť na jogu? Teraz vám v tom už nič nebráni a svoj voľný čas môžete naplno využiť len v prospech seba. Keď ste single, treba voľný čas venovať svojim koníčkom a priateľom, pretože nikdy neviete, kedy sa pred vami znova objaví ten pravý a vy začnete veci prispôsobovať jemu. Vyskúšajte aj to, čo ste nikdy nerobili, no tak veľmi ste po tom túžili. Napraviť by ste v tomto období mali aj všetky prehrešky voči kamarátom, ktoré ste spáchali. Teraz nie je ten pravý čas sedieť doma, ale zabávať sa v kolektíve s priateľmi, ktorých ste dlho nevideli.

Vytvoríš si vlastné pravidlá

Hoci sa to niekedy nezdá, mnohé partnerstvá bývajú založené na zákazoch a príkazoch, ktoré sú pre ľudí obmedzujúce. Ak partnerovi vadilo, že ste chodili na párty s kolegami, teraz sa mu už nemusíte za nič ospravedlňovať a ani mať výčitky svedomia. Môžete si robiť čo sa vám zachce bez toho, aby ste sa niekomu spovedali a zažívali žiarlivostné scény. Ste pánom svojho času a preto si ho poriadne užite a nemyslite na to, čo by ste mali a čo nie.

Naučíš sa samostatnosti

Boli ste doteraz tým, kto bol doma obsluhovaný, mal poupratované a navarené? Je čas, aby ste sa stali samostatnými a vzali veci do vlastných rúk. Hoci budú začiatky ťažké, treba na to ísť postupne a hlavne s rozumom. Nie vždy máme partnera na celý život a preto je obrovskou výhodou, ak sa vie človek postarať sám o seba. Pustiť sa treba aj do úloh, ktoré ste predtým nikdy nevyskúšali, no nakoniec možno zistíte, že výsledok je omnoho lepší, ako keby to urobil váš bývalý partner.