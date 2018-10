Nič vo svete nie je zadarmo a väčšina z nás vie, že bohatstvo patrí najmä šikovným a podnikavým ľudom, ktorí sa v živote nebáli zmeniť smer a poriadne zariskovať. Cesta k bohatstvu nie je vždy jednoduchá, tak ako by sme si mysleli, ale práve naopak. Vyžaduje si množstvo úsilia, trpezlivosti a času na to, aby človek dokázal z ničoho vybudovať veľkú a úspešnú firmu. Mnoho podnikov sa nedokáže na začiatku poriadne odraziť, iné skrachujú alebo prestanú fungovať po krátkom čase. Na svete však existuje aj množstvo takých, ktoré vydržali roky až stáročia a vďaka rodine fungujú úspešne dodnes. Hoci je priepasť medzi bohatstvom a chudobou na našej planéte obrovská, stále viac sa zväčšuje. Dôvodom je stále väčší počet svetových podnikov, ktoré zarábajú obrovské peniaze, ale aj väčší počet chudobných, ktorí sa musia celý deň namáhať aby dokázali prežiť. Poradie najúspešnejších firiem na svete je naozaj dlhé, no my spomenieme TOP 5 najväčších spoločností, ktoré si dokázali vybudovať silné meno a značku.

Vitol

Na piatom mieste v TOP 5 skončila firma Vitol, ktorá sa zaoberá globálnou energetikou a obchodovaním s komoditami. Vďaka dcérskej spoločnosti s názvom Arawak Energy Limited má podiely v rôznych ťažobných a prieskumných projektoch. Jej hlavnou úlohou je produkcia ropy a zemného plynu v krajinách ako Ukrajina, Azerbajdžan a Kazachstan. Podnik funguje od roku 1966, kedy ho založil Henk Vietor a Jacques Detiger. Keďže dosahuje ročne príjmy viac ako 270 miliárd dolárov, právom ju môžeme označiť ako najväčšiu súkromnú energetickú firmu na svete. Zaujímavosťou je, že zamestnáva len 7 000 ľudí, čo na výšku príjmu nie je až také veľké číslo. Najväčšie centrály sídlia v Ženeve, Houstone, Singapure a v Londýne, no po celom svete je rozmiestnených 40 pobočiek. Táto firma dokáže denne vyprodukovať viac ako 5 miliónov barelov ropy, čo je napríklad denná spotreba celého Japonska.

ExxonMobil

O tom, že sa spoločnostiam v ropnom priemysle darí svedčí aj umiestnenie korporácie ExxonMobil, ktorá sa taktiež zaoberá prácou s ropou. Jej sídlo je v americkom Texase a hlavným zdrojom príjmu je ťažba ropy a výroba petrochemických a ropných výrobkov. V súčasnosti vlastní spoločnosť 38 rafinérií vo viac ako 20 krajinách sveta a dokáže denne vyprodukovať 6,3 milióna barelov. V roku 2009 sa je podaril vytvoriť rekord vo výške ročného obratu. Ten dosiahol sumu 442 miliárd, čo bola najväčšia ekonomická bilancia firiem na svete.

Royal Dutch Shell

Táto obrovská firma u nás známa ako Shell má britsko-holandské korene a vznikla spojením firiem Royal Dutch Petroleum a Shell Transport and Trading v roku 1907. Obchodné aktivity sa jej darí rozvíjať v 140 krajinách sveta, kde ropu a zemný plyn nielen ťaží a prepravuje, ale aj vyhľadáva. Okrem toho, že je na treťom mieste v rebríčku najväčších firiem sveta, je najväčšou súkromnou spoločnosťou v Európe. Nezaoberá sa však len ropou, ale aj výrobou chemických a petrochemických produktov, pričom disponuje obchodnou sieťou s viac ako 40 000 benzínovými pumpami.

Samsung

Tento juhokórejský tiger súčasnosti začínal veľmi skromne a to obchodovaním s ryžou a morskými plodmi, no v roku 1969 sa začal zaoberať aj elektronikou. Spočiatku malý podnik so 40 zamestnancami sa dokázal rozrásť v priebehu pár rokov na celosvetový konglomerát s viac ako pol miliónom zamestnancov, kedy bol už v spoločnosti dobre známy. Ich prvým produktom v rámci elektroniky bola čiernobiela televízia, ktorou to všetko začalo. Úplne začiatky firmy sa datujú od roku 1938, kedy začal Samsung svoju veľkú éru na trhu. V súčasnosti patrí medzi najväčšie firmy nielen v elektrotechnickom a strojárenskom, ale aj v chemickom, zábavnom a finančnom priemysle.

1.Walmart

Na prvej pozícii medzi TOP 5 najväčšími spoločnosťami sveta skončila firma Walmart, ktorá bola založená v roku 1962 v americkom štáte Arkansas. V dnešnej dobe je Walmart známy prevádzkovaním hypermarketov, obchodných domov a obchodov s potravinami, pričom zamestnáva 2 200 000 zamestnancov. Hoci svojimi príjmami patrí k najziskovejším korporáciám na svete, zamestnanci v USA patria medzi najhoršie platených a zaradujú sa do sociálne slabšej vrstvy. Momentálne podnik funguje na piatich kontinentoch, kde má viac ako 11 000 fungujúcich predajní. Firma sa riadi svojim známym mottom: ,,Save Money. Live better“ a ročný obrat má okolo 500 miliárd eur.