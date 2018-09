Hľadáte nejaký dobrý darček, ktorý by ste darovali nielen svojmu priateľovi, ale aj sami sebe? Mnoho dvojíc, a nehovoríme len o pároch, ale takisto to môžu byť aj najlepší kamaráti či rodina, túži po niečom dobrodružnom. Na svoje narodeniny alebo výročie, túžia po naozaj zaujímavom darčeku, ktorý by mohli doslova prežiť.

Medzi takéto zaujímavé a najmä dobrodružné darčeky patria práve zážitkové darčeky , vďaka ktorým môžete so svojím partnerom zažiť krásny deň, na ktorý nikdy nezabudnete. Dnes sme si pre vás pripravili päť tipov, ktoré rozhodne stoja za vyskúšanie.

Zoskok z mosta Lafranconi

Začneme hneď tak adrenalínovo. Ak túžite po niečom, na čo nezabudne ani jeden z vás a chcete zážitok, pri ktorom vám bude srdce búchať až v krku, mali by ste staviť na zoskok z mosta. Myslíme tým však bungee jumping alebo kyvadlový zoskok, ktoré sú dnes stále viac a viac populárne medzi ľuďmi. Vietor vo vlasoch, adrenalín a osoba, ktorú máte radi. Všetko toto môžete zažiť aj vy v hlavnom meste Slovenska, kde na moste Lafranconi ponúkajú túto službu. Cena je od 30 euro vyššie. Tento zážitok má v ponuke Actionzazitky. Ak využijete tento kupón budete mať darček ešte lacnejší. https://voudes.com/sk/web/actionzazitky-sk/

Paniq room

Máte radi hádanky a rôzne detektívky? Ak áno, určite by ste mali so svojím partnerom vyskúšať Paniq room. Táto hra je založená na tom, že vás spolu s ďalšími ľuďmi (na jednu izbu je maximálny počet 5 ľudí a minimálny 2) zatvoria na 60 minút do strašidelnej izby, odkiaľ sa musíte dostať von. Pomocou nápovied sa tak musíte za jednu hodinu pokúsiť vyriešiť všetky hádanky. Táto miestnosť sa nachádza v Bratislave, Nitre, Košiciach a Poprade. Sami si môžete vybrať tému izby a takisto aj obtiažnosť. Cena je od 30 euro vyššie. Nájdete v ponuke Zlavohit.

Jazda psím záprahom

Predstavte si krásnu bielu zasneženú krajinu, kedy sedíte v saniach a ťahajú vás štvornohí huňatí psi. Presne toto môžete zažiť aj vy, ak stavíte na romantickú jazdu psím záprahom pre dvoch. Táto, u nás rarita, sa koná na Donovaloch počas celého zimného obdobia. Nevýhodou môže byť suma, ktorá je dosť vysoká. Hodinová jazda pre jedného stojí 50 euro. V ponuke je možnosť aj celodenného výletu.

Let motorovým rogalom

Milujete lietanie a túžite si vyskúšať niečo nové? Stavte na let motorovým rogalom! Takýto originálny darček sa bude páčiť určite každému milovníkovi lietania a človeku, ktorý sa rád pozerá na svet z výšky. Tento darček sa radí medzi trochu drahšie, kedy vás vyjde na 20 minút za približne 50 euro.

Romantická plavba po Liptovskej Mare

Naše tipy na darčeky zakončíme niečím pomalším a romantickým. Ak máte chuť na krásny výhľad, vodu a príjemnú atmosféru, mali by ste staviť na romantickú plavbu po Liptovskej Mare, kde objavíte krásy prírody aj bez toho, aby ste chodili na dlhé a únavné túry. objavte krásy Liptova z pokojnej hladiny Liptovskej Mary, vytvárajúcej pekný kontrast veľkej vodnej plochy s drsnými horami. Cena tohto darčeku od 99 eur za 75 minút.