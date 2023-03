Mať krásne a zdravé zuby chce skutočne každý, no je potrebné sa o nich aj dôkladne starať. Správna starostlivosť je kľúčom ku zdravému ústnemu zdraviu. Preto neváhajte a dajte na naše odporúčania. V tomto článku sa dozviete, ako si správne čistiť zuby. Preto neváhajte a inšpirujte sa aj vy.

V súčasnej dobe existuje veľké množstvo techník, ktoré slúžia na čistenie zubov. Preto je potrebné riadiť sa konkrétnym problémom. Napríklad, ak trpíte zápalom ďasien, ideálna je metóda, pri ktorej stierate zubnou kefkou zvrchu nadol a pri ďasne mierne zavibrujete. Jednoducho povedané, čistenie zubov nie je žiadna veda a rozhodne nejde o nič, čo by ste nezvládli. Budete však potrebovať odhodlanie, trpezlivosť a zároveň budete musieť vy sami chcieť. My vám prinášame tipy a odporúčania, ako na to!

Naneste len malé množstvo pasty

Keď si budete vyberať zubnú pastu, mali by ste myslieť na jej kvalitu a zloženie či účinky. Vo všeobecnosti platí, že sa neodporúča používať zubné pasty, ktoré obsahujú SLS, teda penivé zložky. Tie totiž môžu navodiť pocit čistých zubov, ktoré však v skutočnosti čisté nie sú. Preto sa vždy riaďte odporúčaním zubných lekárov alebo dentálnych hygieničiek. Vo všeobecnosti platí, že by ste mali na zubnú kefku naniesť len malé množstvo zubnej pasty. Vo veľkosti hrášku. Správne vyčistené zuby totiž závisia najmä od metódy a nie od množstva nanesenej zubnej pasty.

Používajte ústnu vodu

Po dočistení zubov môžete použiť aj ústnu vodu, ktorá slúži na osvieženie dychu. Pamätajte však na to, že nenahrádza použitie zubnej kefky a pasty. Slúži len ako doplnok ústnej hygieny. Môže však mať účinky, ktoré podporujú ústne zdravie. Preto použitie tohto prípravku určite nie je na zahodenie.

Nezabúdajte pravidelne navštevovať zubného lekára a dentálne hygieničky. Tie vás totiž môžu naučiť, ako si čistiť zuby.