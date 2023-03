Zubný kaz patrí medzi najčastejšie ochorenia ústnej dutiny. Vzniká z niekoľkých dôvodov a preto by ste sa im mali aj vyhýbať. Vo väčšine prípadov si zubný kaz nebudete vedieť diagnostikovať sami. Potrebné je totiž odborné vyšetrenie zubným lekárom. V tomto článku sa dozviete, prečo zubný kaz vzniká a aké sú možnosti liečby.

V súčasnej dobe už nenájdete veľa ľudí, ktorí by nemali zubný kaz. Niektorí sa vyhovárajú na zlú genetiku, že ich predkovia mali zubné kazy, no to rozhodne nie je pravda. Za zubný kaz si jednoducho môže každý sám. Ak sa objaví, pomôže už len detský zubár alebo zubár pre dospelých. Sami si ho, bohužiaľ, nemôžete vyriešiť. Až zubný lekár dokáže zdiagnostikovať toto ochorenie a následne ho vyriešiť pomocou špeciálnych nástrojov a prístrojov zubnej ambulancii. V súčasnej dobe je už však možné aj umŕtvenie daného zubu, vďaka ktorému nebudete nič cítiť.

Problém môže byť v strave

Najčastejším dôvodom, prečo zubný kaz vzniká je hlavne nesprávna strava. Ak konzumujete príliš veľa sladkostí, rozhodne sa niet čudovať, že máte zubné kazy. Práve baktérie v ústach sa totiž živia cukrom. Svoje výlučky premieňajú na kyseliny, ktoré oslabujú zub. Ak si následne nevyčistíte zuby, prípadne sú takýmto spôsobom oslabované dlhodobo, môže vzniknúť zubný kaz. Tiež je dôležité povedať, že ide o dlhodobý proces. Zubný kaz určite nevznikne zo dňa na deň. Preto obmedzte konzumáciu sladkého a sladkých nápojov.

Nedostatočná ústna hygiena

Čistíte si zuby správne? Ak vám totiž na nich ostáva zubný plak, môže opäť dôjsť k vzniku zubného kazu. Dôležitá je dostatočná ústna hygiena, pričom by ste mali pravidelne navštíviť aj dentálnu hygieničku. Tá totiž dokáže odstrániť aj zubný kameň. Ten je možné odstrániť len pomocou špeciálnych nástrojov. Určite tak neváhajte investovať do lepšej ústnej starostlivosti.