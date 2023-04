Kabelky predstavujú už prakticky neoddeliteľnú súčasť ženského outfitu. Sú nielen estetickým, ale aj praktickým doplnkom, veď v kabelke môžeme v prenesenom slova zmysle odniesť celý svoj deň. Aj v tejto oblasti sa prejavujú módne trendy a zmeny. Ak chcete byť ´in´ a ísť s módou, tak určite zbystrite pozornosť pri najnovších trendoch pre tento rok. Naviac, blíži sa letná sezóna, keď môžete svoje kabelky ešte viac ukázať na obdiv.

Počuli ste o farbe Viva Magenta?

Farebnosť je mimoriadne individuálna záležitosť a je úplne prirodzené, že každej žene sa páči niečo iné. Aj v súvislosti so šatníkom preto niektoré ženy preferujú skôr bledšie farby, iné zase tmavšie. Je však fajn vedieť, aké farby v rámci trendov aktuálne letia. V roku 2023 letí farba Viva Magenta, ktorá bola označená za pomyselnú farbu roka. Je to silná, výrazná farba, ktorá kombinuje červenú a modrú. V rámci kabeliek môže vytvoriť veľmi príjemný estetický efekt a zároveň môže predstavovať vhodný doplnok do celkového outfitu.

Veľké kabelky

V tejto téme sa trendy striedali – raz leteli obrovské kabelky, potom boli zase v popredí miniatúrne kabelky. Opäť platí, že dnes už nájdete z každého niečo, o čom sa môžete sami presvedčiť pri pohľade na aktuálne kabelky na https://answear.sk/k/ona/doplnky/kabelky, kde nájdete prierez aktuálnych trendových modelov.

V roku 2023 letia veľké, nadrozmerné kabelky, ktoré prinášajú predovšetkým praktické výhody. Dnešná doba napríklad praje zdravému stravovaniu, mnohí ľudia si radi doma pripravujú zdravé jedlo a nosia si ho v krabičkách do práce. Do veľkej kabelky teda môžete dať naozaj celý svoj deň od pracovných pomôcok, jedla, vody po peňaženku či kozmetické doplnky. A po ceste z práce môžete v kabelke odniesť aj nákup. Netreba zabúdať ani na to, že nadrozmerné kabelky môžu predstavovať vhodnú súčasť esteticky zladeného outfitu.

Rifľovina aj na kabelkách

Rifľovina alebo inak aj denim, je tiež niečo, čo sa cyklicky opakuje a vracia v rámci sveta módy. Väčšinou sme sa s rifľovinou stretávali pri džínsoch, sukniach či bundách, no presadzuje sa aj vo svete kabeliek. Pekné kabelky z denimu, zväčša v menšom rozmere, môžu tiež predstavovať veľmi príjemnú a zaujímavú súčasť outfitu. Je to niečo nové, niečo netradičné, a to je práve to, čo nielen ženy pri výbere outfitu hľadajú. Aj toto teda patrí medzi trendy roka 2023.

Stále záleží na vašom vkuse

Samozrejme, trendy sú jedna vec, no kľúčová je vždy vaša osobná preferencia. Je fajn poznať, čo aktuálne letí, no ak sa vám páči niečo zo staršieho štýlu a cítite sa v tom dobre a elegantne, je to úplne v poriadku. Kľúčové je, aby sa vám kabelka esteticky páčila a zároveň vám ponúkala možnosť odniesť si so sebou všetko, čo pre daný deň v práci či večer vonku potrebujete.

Zdroj obrázku: Cozy Home / Shutterstock.com