Niektorí ľudia si firemný večierok predstavujú len ako niekoľko nudných dní so svojimi kolegami, ktorých už aj tak vídavajú dennodenne. Vedeli ste však, že pár týchto momentov môže váš kolektív zoceliť a dodať potrebného ducha aj vašej firme?

Firemný teambuilding je pre každú firmu z času na čas správnym riešením, pretože pomôže všetkým zamestnancom. V rámci teambuildingu sa tak budú môcť uvoľniť od všetkého pracovného napätia a úplne si oddýchnuť.

Na druhej strane veľa firiem ani nevie, čo do svojho teambuildingu majú zahrnúť. Kvôli tomu sa z neho stane len formálne posedenie alebo firemný večierok, ktorý skôr zamestnancov nudí, než nakopne novou energiou.

Žiadny zamestnávateľ nechce, aby aj teambuilding jeho firmy dopadol takto. V tom prípade treba dodržať 5 nepísaných pravidiel, aby sa ani váš firemný večierok neskončil fiaskom.

1. Zábava na prvom mieste

Na vašom firemnom večierku by v prvom rade nemali chýbať zábavné aktivity. Môžete sa dohodnúť napríklad na firemnom športovom zápase, rôznych hrách, súťažiach alebo obľúbených kvízoch.

Tematicky ich môžete pripraviť konkrétne na vašu firmu alebo, naopak, zvoliť tému, ktorá je diametrálne odlišná. Vďaka tomu nikto z vás ani len nepomyslí na prácu a bude si tak môcť oveľa efektívnejšie vyvetrať hlavu.

2. Neformálne prostredie

Pri výbere miesta na váš firemný večierok myslite aj na to, aby ste nestanovili príliš prísny dress code. V najlepšom prípade dovoľte každému prísť v čomkoľvek, napríklad v obyčajných rifliach alebo mikine.

Vďaka tomu sa budú cítiť uvoľnene, čím z nich bude prúdiť aj pozitívnejšia energia. Samozrejme, každý má iný štýl. Niekto sa môže cítiť pohodlne v tričku, iný zase v obleku. Práve preto nechajte výber oblečenia na každom zvlášť.

3. Pripravený program

Teambuilding by ste si mali vopred kompletne naplánovať. Okrem zábavy môžete do programu zaradiť aj rôzne prednášky alebo workshopy, ktoré budú prezentované interaktívnou formou.

Ľudia sa tak budú môcť zapojiť do ich priebehu, čo im nezaručí len istý druh zábavy a interakcie, ale aj profesionálny rast a osobný rozvoj. Dôležité je, aby tieto formy programu neboli príliš odborné, ale ani zábavné. Mala by to byť zlatá stredná cesta.

4. Občerstvenie

Pre niekoho najdôležitejší bod spomedzi všetkých, ktoré v tomto článku uvádzame. Občerstvenie by malo byť na každej firemnej akcii personalizované. To znamená, že každý zo zúčastnených by si v ňom mal nájsť niečo, čo obľubuje.

Dbajte preto na predprípravu a ešte pred konaním teambuildingu sa všetkých opýtajte na ich spôsob stravovania. Na základe toho potom môžete pripraviť jedálniček a druhy občerstvenia a nápojov, ktoré sa budú podávať.

5. Zábava aj na poslednom mieste

Po spomínaných prednáškach alebo workshopoch by mal v rámci firemného večierku prísť aj čas na zábavu. Rovnako ako pri jedálničku sa vopred svojich kolegov alebo pracovníkov opýtajte na ich preferencie.

Spolu s hudbou sa postarajte aj o čo najväčší tanečný priestor, aby mal každý dostatok miesta na svoje vlastné pohyby a tanečné kreácie. Na záver dňa padne takéto uvoľnenie vhod pravdepodobne každému.

Nakoniec (alebo na začiaok) však nezabudnite aj na pozorné dohodnutie miesta konania vášho teambuildingu. Záležať bude na cenách a priestore. Preto vyberajte podľa svojho budgetu a kapacít.

Ak chcete zároveň svojim kolegom alebo zamestnancom dopriať aj pár dní oddychu v prostredí prírody, tak wellness hotel by mal byť vaša prvá voľba. V ňom si môžu všetci dostatočne oddýchnuť, vyvetrať hlavu, ale sa aj poriadne zabaviť.