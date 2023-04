Nedokážete sa vzdať klasického bicykla a predstava jazdenia na e-biku vás desí? Nemá prečo. Cyklistika je s elektrickým bicyklom zábavná a rovnako náročná ako s klasickým. Bonusom je fakt, že vďaka e-biku môžete jazdiť dlhšie a zvládnete aj náročnejší terén. Akých 5 výhod vám do života prinesie elektrický bicykel?

1. Batéria ako perfektný asistent

Batéria na elektrobicykli bude vašim asistentom a pomocníkom. Absolútne sa nemusíte obávať, že by batéria plne nahradila vašu energiu a námahu. E-bike nešliape sám. Jeho úlohou je pomáhať cyklistovi v situácii, kedy už nevládze alebo v momente, kedy precenil svoje sily. Znamená to, že vy ste pánom situácie. Keď chcete zabrať, pomoc elektromotora znížite. Keď sa cítite unavení, dovolíte motoru, aby spravil časť práce za vás.

2. Nevídané možnosti v teréne

Elektrobicykel vám umožní spoznať trasy a terén, do ktorého by ste si s klasickým bicyklom netrúfali zájsť. Nemusíte sa vyhýbať hornatým trasám alebo dlhším cyklistickým výletom. Batéria v e-biku má dostatočnú kapacitu na to, aby ste prešli desiatky kilometrov bez obáv z vybitia.

3. Veľké možnosti výberu

Elektrobicykle sú veľmi populárne, čo znamená, že ich výber je obrovský. Môžete si vybrať dizajn a model bicykla podľa vašich preferencií. Podobne ako klasické bicykle, sú aj e-biky určené na jazdenie v rôznom teréne. Podľa terénu sa delia na krosové, mestské, horské alebo cestné. Pri výbere berte v ohľad predovšetkým váš spôsob jazdy a trasy, po ktorých radi jazdíte. Všetky typy e-bikov ponúka e-shop inSPORTline.

4. Cyklistika pre každého

Vďaka elektrickým bicyklom sa rozšírili možnosti športovania pre ľudí, ktorí majú zdravotné problémy, nemajú kondíciu a taktiež pre seniorov. E-bike je športovou pomôckou naozaj pre každého. Ak ste v minulosti nešportovali a vaša kondícia je na nule, elektrický bicykel je stvorený pre vás. Umožní vám vybudovať vytrvalosť, silu a výdrž postupne, bez rizika zranenia alebo znechutenia z neúspechov či stereotypu.

5. E-bike je v meste kráľ

Elektrický bicykel spolu s elektrickou kolobežkou sa stávajú kráľmi medzi dopravnými prostriedkami využívanými v meste. Sú skladné, ekologické, ekonomické a navyše zábavné. Počas jazdy v meste nemusíte hľadať parkovanie, neplatíte poplatky za dopravu a nestrávite hodiny v kolónach.