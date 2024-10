Aké výhody vám prinesie virtuálna adresa v Bratislave

Na začiatku podnikania je podľa platnej legislatívy potrebné myslieť na viacero dôležitých náležitostí. Jednou z nich je aj voľba sídla firmy. Pre každého, kto nemá vlastnú nehnuteľnosť, ktorú využíva na podnikanie, je vhodnou voľbou virtuálne sídlo. Aké výhody vám ponúka, ak si ho prenajmete v hlavnom meste?

Čo je to virtuálne sídlo firmy

Podľa platnej legislatívy SR je každá firma povinná pri svojom vzniku uviesť v Obchodnom registri svoje sídlo. Nie je pritom potrebné uvádzať rovnakú adresu ako je miesto podnikania. Virtuálne sídlo je preto vyhľadávaným riešením mnohých podnikateľov, ktoré im poskytne stabilitu adresy aj v prípade sťahovania či iných zmien.

Spĺňa náležitosti sídla firmy

Sídlom firmy môže adresa bytu, nebytového priestoru alebo objektu, ktorý môže, ale nemusí byť v osobnom vlastníctve alebo prenájme. Zákon však vyžaduje úradne osvedčený písomný súhlas vlastníka. Ako adresu podnikania preto môžete uviesť virtuálne sídlo. Jeho prenajímateľ vám poskytne aj požadovaný súhlas.

Virtuálna adresa v Bratislave

Prenájom virtuálneho sídla je platená služba, vďaka ktorej získate stabilnú adresu pre vaše podnikanie. Virtuálna adresa v Bratislave vám prinesie viacero výhod.

Lukratívna adresa, ktorá pôsobí dôveryhodne

Adresa firmy v Bratislave pôsobí na obchodných partnerov dôveryhodne. Potrebné je len zvoliť si poskytovateľa, ktorý ponúka virtuálne sídlo v budove, kde sídlia aj iné firmy. Nemal by to preto byť činžiak, v ktorom sa nachádzajú len súkromné byty. Hľadať by ste mali prenajímateľa virtuálneho sídla, ktorý vlastní priestory v administratívnej alebo polyfunkčnej budove.

Anonymita pred úradmi

Virtuálna adresa v Bratislave znižuje pravdepodobnosť náhodnej daňovej kontroly. Budete tak mať viac nerušeného času venovať sa svojmu podnikaniu. Menšia je tiež pravdepodobnosť kontrol z iných úradov.

Ochrana vášho súkromia

V prípade kontroly, nečakanej návštevy veriteľov alebo exekútora sa nebudete musieť obávať vyrušenia u vás doma. O všetkom budete zároveň dostatočne informovaní.

Aj pre firmy z iných miest

Na to, aby ste mohli využívať výhody virtuálnej adresy v Bratislave, nemusíte v nej aj podnikať. Môžete využívať nízke prevádzkové náklady v inom meste a v hlavnom mať len svoje sídlo. Na vašich klientov však adresa v Bratislave bude pôsobiť viac lukratívne.

Nízke výdavky na sídlo firmy

Virtuálna adresa v Bratislave nenavýši vaše náklady o vysokú čiastku. Priemerné ceny sa pohybujú okolo 10 Eur mesačne. K dispozícii budete mať preberanie pošty vrátane doporučených zásielok a zasielania notifikácií. Objednať si môžete tiež rôzne doplnkové služby, napríklad skenovanie a preposielanie pošty.

fotografia: © bigstockphoto